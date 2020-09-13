Женщина, ноги и руки которой нашли под Петербургом, носила маленький размер обуви. Расчленитель работал аккуратно
Стали известны подробности обнаружения останков человека в Волховском районе Ленобласти. Некоторые детали 13 сентября полиция раскрыла изданию 47news.
Утром в воскресенье на отмели реки Сясь местный житель нашёл пакет. Затем был найден второй. В одном пластиковом мешке лежали руки, отсечённые по плечо, в другом — ноги, отрубленные по колено. В правоохранительных органах отметили, что отчленение было произведено без повреждения суставных хрящей.
Выяснилось также, что пакеты, в которых лежали конечности, не были завязаны и лежали в воде не менее недели. У усопшей был 35 размер обуви, сама она была невысокого роста, полного телосложения.
В июне 2020 года в реке Мга после сообщения одиннадцатиклассника водолазы обнаружили мужское туловище с силиконовыми имплантами, которые были установлены у него в груди. Голова и конечности отсутствовали.
В июле горожанин выбросил тело своей супруги в окно, предварительно лишив его рук и ног, а в августе полиция Петербурга арестовала жену рэпера Александра Юшко, больше известного как Энди Картрайт, по обвинению в его убийстве. Она расчленила его тело.
Осенью 2019 года историк, бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов был найден в Мойке с мусорными пакетами, в которых были обнаружены останки аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, ночью 8 ноября он четырежды стрелял в девушку и пытался её задушить, закупил мусорные мешки, принял гостей вечером в день убийства, и пытался избавиться от останков. В настоящий момент суд продолжает слушать дело Соколова.