Женщина, ноги и руки которой нашли под Петербургом, носила маленький размер обуви. Расчленитель работал аккуратно

Стали известны подробности обнаружения останков человека в Волховском районе Ленобласти. Некоторые детали 13 сентября полиция раскрыла изданию 47news.

Утром в воскресенье на отмели реки Сясь местный житель нашёл пакет. Затем был найден второй. В одном пластиковом мешке лежали руки, отсечённые по плечо, в другом — ноги, отрубленные по колено. В правоохранительных органах отметили, что отчленение было произведено без повреждения суставных хрящей.



Выяснилось также, что пакеты, в которых лежали конечности, не были завязаны и лежали в воде не менее недели. У усопшей был 35 размер обуви, сама она была невысокого роста, полного телосложения.

