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13.09.2020 12:50
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Около детского санатория под Петербургом нашли мешки с частями человеческого тела

Отрезанные части человеческого тела в пакетах нашли в Волховском районе Ленобласти в реке Сясь. Как 13 сентября пишет издание 47news со ссылкой на правоохранительные органы, пакет с отрезанными частями ног днём накануне на отмели около детского пульмонологического санатория «Колчаново» увидел житель деревни Коскеницы.

Во втором мешке, который позже из воды выловили правоохранители, оказались руки. По оценкам специалистов, останки пробыли в воде несколько суток, они могут принадлежать женщине.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «убийство».

В июне 2020 года в реке Мга после сообщения одиннадцатиклассника водолазы обнаружили мужское туловище с силиконовыми имплантами, которые были установлены у него в груди. Голова и конечности отсутствовали.

В июле горожанин выбросил тело своей супруги в окно, предварительно лишив его рук и ног, а в августе полиция Петербурга арестовала жену рэпера Александра Юшко, больше известного как Энди Картрайт, по обвинению в его убийстве. Она расчленила его тело.

Осенью 2019 года историк, бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов был найден в Мойке с мусорными пакетами, в которых были обнаружены останки аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, ночью 8 ноября он четырежды стрелял в девушку и пытался её задушить, закупил мусорные мешки, принял гостей вечером в день убийства, и пытался избавиться от останков. В настоящий момент суд продолжает слушать дело Соколова.

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Комментарии (15)

igoruha
Да, сдедствие будет долгим. Если голову не найдут, то только по днк. Если , конечно, нет каких нибудь случайных свидетелей. Даже если есть какие нибудь особые приметы на найденных частях, то всё равно долго. могут совсем не найти, увы
Modest_5e4ce41f7533b
" Они снова принялись за свое".
Александр Смуров
Раскольников ни с топором ни без топора никогда из СПБ не выезжал...
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