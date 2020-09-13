Около детского санатория под Петербургом нашли мешки с частями человеческого тела

Во втором мешке, который позже из воды выловили правоохранители, оказались руки. По оценкам специалистов, останки пробыли в воде несколько суток, они могут принадлежать женщине.

Отрезанные части человеческого тела в пакетах нашли в Волховском районе Ленобласти в реке Сясь. Как 13 сентября пишет издание 47news со ссылкой на правоохранительные органы, пакет с отрезанными частями ног днём накануне на отмели около детского пульмонологического санатория «Колчаново» увидел житель деревни Коскеницы.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «убийство».

В июне 2020 года в реке Мга после сообщения одиннадцатиклассника водолазы обнаружили мужское туловище с силиконовыми имплантами, которые были установлены у него в груди. Голова и конечности отсутствовали.

В июле горожанин выбросил тело своей супруги в окно, предварительно лишив его рук и ног, а в августе полиция Петербурга арестовала жену рэпера Александра Юшко, больше известного как Энди Картрайт, по обвинению в его убийстве. Она расчленила его тело.

Осенью 2019 года историк, бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов был найден в Мойке с мусорными пакетами, в которых были обнаружены останки аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, ночью 8 ноября он четырежды стрелял в девушку и пытался её задушить, закупил мусорные мешки, принял гостей вечером в день убийства, и пытался избавиться от останков. В настоящий момент суд продолжает слушать дело Соколова.