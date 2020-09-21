Череп ребенка нашли на крыше дома в центре Петербурга во время ремонта

Рабочие, которые в старом доме на набережной Обводного канала чинили кровлю, сделали шокирующую находку. На чердаке под мусором они нашли череп дошкольника.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 сентября, звонок от прораба из дома 83 по указанной набережной поступил в воскресенье около часа дня. Мужчина рассказала, что его бригада пришла на чердак шестиэтажного дома 1934 года постройки, чтобы начать работы по замене кровли. Разбирая заполонивший помещение мусор, они нашли маленький череп. Вызванные на место эксперты предположили, что он принадлежит ребенку в возрасте от 4 до 7 лет. Также в ходе дальнейшего разбора на чердаке были найдены фрагменты скелета.

