Расчленитель с Обуховской Обороны отправится в колонию на целых 7 лет

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил Александрова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в городской прокуратуре, добавив, что приговор пока не вступил в законную силу.



Мешок с мужским бедром внутри в конце сентября вытащил из Екатерингофки рыбак. Сперва он принял находку за обычный мусор, но позже решил проверить, что внутри, и сразу же вызвал полицию. Внутри помимо части тела лежала стальная деталь для утяжеления. Генетическая экспертиза установила принадлежность останков. Погибшим оказался 37-летний рабочий предприятия на проспекте Обуховской Обороны. В октябре полиция задержала по подозрению в убийстве его коллегу, тот во всем признался и вскоре был арестован.

