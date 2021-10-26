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Расчленитель с Обуховской Обороны отправится в колонию на целых 7 лет

Невский районный суд 26 октября огласил приговор в отношении 34-летнего Евгения Александрова, который год назад убил своего коллегу, а затем, дабы скрыть следы, расчленил тело и утопил. Фрагменты потом вылавливали в разных частях города. Все воедино собрать не удалось.

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«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил Александрова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в городской прокуратуре, добавив, что приговор пока не вступил в законную силу.

Мешок с мужским бедром внутри в конце сентября вытащил из Екатерингофки рыбак. Сперва он принял находку за обычный мусор, но позже решил проверить, что внутри, и сразу же вызвал полицию. Внутри помимо части тела лежала стальная деталь для утяжеления. Генетическая экспертиза установила принадлежность останков. Погибшим оказался 37-летний рабочий предприятия на проспекте Обуховской Обороны. В октябре полиция задержала по подозрению в убийстве его коллегу, тот во всем признался и вскоре был арестован.

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Комментарии (3)

hal9000
а че за доказательная база-Он признался??!!...а еслиб непризнался??а признался он как??..с паяльником в опе??...алкаша наверно любого взяли он и признался..
efela
Офигеть, а что это за "особое мнение государственного обвинителя", которое позволяет дать 7 лет за убийство с расчлененкой?
Денеб
Расчленинград.....
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