Историк Олег Соколов и его сожительница Анастасия Ещенко собирались официально оформить отношения и подали заявление в загс. На церемонию они не пришли.



Факт подачи заявления был подтвержден на судебном заседании 16 сентября. Дворец бракосочетания на Английской набережной пара посетила 10 июля 2019 года, церемонию назначили на 3 октября, но оба не пришли. Как пояснил сам Соколов, свадьбу они с Анастасией решили перенести на апрель 2020 года, для этого им предложили написать новое заявление, но вновь до загса они не дошли.