Соколов и Ещенко не пришли на свою свадьбу. Бракосочетание должно было состояться за месяц до убийства
Историк Олег Соколов и его сожительница Анастасия Ещенко собирались официально оформить отношения и подали заявление в загс. На церемонию они не пришли.
Факт подачи заявления был подтвержден на судебном заседании 16 сентября. Дворец бракосочетания на Английской набережной пара посетила 10 июля 2019 года, церемонию назначили на 3 октября, но оба не пришли. Как пояснил сам Соколов, свадьбу они с Анастасией решили перенести на апрель 2020 года, для этого им предложили написать новое заявление, но вновь до загса они не дошли.
На заседании также была продлена мера пресечения Соколову, его защитники и он сам оставили вопрос на рассмотрение суда. В СИЗО он останется до 23 декабря.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Также 16 сентября стало известно, что накануне Соколов подал иск в Петроградский районный суд о защите чести и достоинства к своей бывшей избраннице, Екатерине. В документальном фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» девушка рассказала, как в 2008 году Соколов ее связал и избил. Историк требует признать информацию не соответствующей действительности, удалить фильм и взыскать с владельца канала и самой девушки по тысяче рублей.
8 ноября 2019 года аспирантка Ещенко была убита. По версии следствия, Соколов ее застрелил и пытался задушить, после чего расчленил и попытался утопить останки в реке.