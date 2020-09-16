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16.09.2020 14:06
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Соколов и Ещенко не пришли на свою свадьбу. Бракосочетание должно было состояться за месяц до убийства

Историк Олег Соколов и его сожительница Анастасия Ещенко собирались официально оформить отношения и подали заявление в загс. На церемонию они не пришли.

Факт подачи заявления был подтвержден на судебном заседании 16 сентября. Дворец бракосочетания на Английской набережной пара посетила 10 июля 2019 года, церемонию назначили на 3 октября, но оба не пришли. Как пояснил сам Соколов, свадьбу они с Анастасией решили перенести на апрель 2020 года, для этого им предложили написать новое заявление, но вновь до загса они не дошли.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

На заседании также была продлена мера пресечения Соколову, его защитники и он сам оставили вопрос на рассмотрение суда. В СИЗО он останется до 23 декабря.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Также 16 сентября стало известно, что накануне Соколов подал иск в Петроградский районный суд о защите чести и достоинства к своей бывшей избраннице, Екатерине. В документальном фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» девушка рассказала, как в 2008 году Соколов ее связал и избил. Историк требует признать информацию не соответствующей действительности, удалить фильм и взыскать с владельца канала и самой девушки по тысяче рублей.

8 ноября 2019 года аспирантка Ещенко была убита. По версии следствия, Соколов ее застрелил и пытался задушить, после чего расчленил и попытался утопить останки в реке.

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