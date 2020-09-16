Историк Соколов подал иск о защите чести и достоинства к бывшей избраннице, которая рассказала о том, что он ее бил
В Петроградский районный суд подан иск от историка Олега Соколова к его бывшей возлюбленной Екатерине. Адвокаты требуют удалить фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона».
О том, что иск подан, на заседании по делу Соколова 16 сентября рассказали его адвокаты. Они просили не рассматривать на заседании материалы, которые касались заявления девушки от 2008 года, однако суд отказал, и гособвинитель его зачитал. Екатерина указала, что Соколов грозился ударить ее электроутюгом, 25 раз бил руками, накинул на шею кожаный жгут и пытался задушить. Свое поведение он объяснил ревностью к ее новому знакомому. На заседании также было зачитано постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ее заявлению.
Подробно о событиях 12-летней давности она рассказывала и «Фонтанке», а 22 мая 2020 года на Premier вышел документальный фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» с ее участием. Именно рассказанное Екатериной в эфире Соколов требует признать не соответствующим действительности и порочащим его честь и достоинство. Как следует из иска, рассказал «Фонтанке» адвокат Соколова Сергей Лукьянов, клеветой Соколов считает момент фильма, в котором его бывшая возлюбленная описывает, как именно он ее бил и связывал. Историк требует удалить фильм с платформы, признать сведения порочащими и взыскать с Екатерины и владельца канала по тысяче рублей. Иск датирован 15 сентября.
Олег Соколов, экс-доцент СПбГУ и историк, обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко 8 ноября 2019 года. По версии следствия, он четырежды стрелял ей в голову и пытался задушить, а после смерти расчленил тело и по частям выбросил его в Мойку. Экспертиза признала его вменяемым. Из оглашенной в суде информации известно, что конфликты между ними возникали в том числе из-за его детей и из-за ревности. Как и Анастасия, Екатерина была его студенткой, значительно моложе самого историка.