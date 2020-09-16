Историк Соколов подал иск о защите чести и достоинства к бывшей избраннице, которая рассказала о том, что он ее бил

В Петроградский районный суд подан иск от историка Олега Соколова к его бывшей возлюбленной Екатерине. Адвокаты требуют удалить фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона».



О том, что иск подан, на заседании по делу Соколова 16 сентября рассказали его адвокаты. Они просили не рассматривать на заседании материалы, которые касались заявления девушки от 2008 года, однако суд отказал, и гособвинитель его зачитал. Екатерина указала, что Соколов грозился ударить ее электроутюгом, 25 раз бил руками, накинул на шею кожаный жгут и пытался задушить. Свое поведение он объяснил ревностью к ее новому знакомому. На заседании также было зачитано постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ее заявлению.

