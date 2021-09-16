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«Все понятно, все уже решено». Историк Соколов в отчаянии после встречи с судом и грозит обратиться к президенту

Историк Соколов просит переквалифицировать его дело по убийству аспирантки

Осужденный на 12,5 года за убийство и незаконное хранение оружия историк Олег Соколов просит отправить его дело на новое рассмотрение и переквалифицировать на состояние аффекта.

Санкт-Петербургский городской суд 16 сентября провел заседание по апелляционной жалобе Соколова. Процесс уложился в четыре часа и в сжатом формате мало отличался от того, что происходило в первой инстанции. Защита Соколова заявляла многочисленные ходатайства, обвинение возражало, суд отказывал. Устояло только одно — о приобщении к материалам дела решения из Петроградского райсуда, когда Соколову отказали в удовлетворении иска о защите чести и достоинства. Историк судился с экс-возлюбленной Екатериной Пржигодзкой, которая не только давала показания в суде, но и участвовала в нескольких ток-шоу. Слова девушки об избиении и попытке Соколова ее задушить истец считал диффамацией. Суд счел, что сказанное было ее собственным мнением и субъективной оценкой. Как указал адвокат Соколова Александр Торгашев в апелляционной инстанции, личные взгляды на события 2008 года не могут быть доказательством по уголовному делу. Адвокат Сергей Лукьянов напомнил о преюдиции — решение по гражданскому делу вступило в силу, а приговор Соколову нет. Показания Пржигодзкой учтены в приговоре, защита просит их исключить.

Кроме того, адвокаты просили повторную психолого-психиатрическую экспертизу, запросить данные о телефонных номерах Ещенко и послушать Соколова, который хотел дать оценку приговору. Историк подготовил некую речь, держал в руках несколько листов, но сказать успел немного — он раскаивается и просит прощения у родителей Ещенко, приговор несправедливо суров и вынесен журналистами, а не судьями, из него сделали маньяка, а из Ещенко наивную девушку, попавшую в лапы садиста. «Истина всегда смотрится скучно», — считает историк. Он выразил надежду, что суд ознакомился с написанной им в СИЗО книгой, в которой подробно изложена история его взаимоотношений с Ещенко.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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На словах о том, что его отношения с Анастасией длились пять лет, суд прервал историка и отметил, что высказаться он может в прениях и последнем слове. Защита настаивала, что Соколов имеет право на дачу оценки приговору, и просила не создавать повод для кассационной жалобы. К бумажкам в руках историка адвокаты возвращались 3 или 4 раза, пытаясь представить их в качестве ходатайства о допросе или дополнении к судебному следствию, но суд остался неумолим.

«Это несправедливо, это судилище. Почему слушают только ту сторону, — пылал Соколов, да так, что пришлось объявлять перерыв. — Если мне не дадут высказаться, я буду вынужден обратиться к генпрокурору и президенту. Я пришел совершенно спокойным. Я имею право дать пояснения по сути дела!»

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суть апелляционной жалобы сводится к тому, что Соколов просит отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение или же изменить квалификацию на 1-ю часть 107-й статьи — убийство в состоянии аффекта. Защита считает, что из приговора необходимо исключить факт убийства на почве ревности Соколова к Ещенко, но учесть, что аспирантка ревновала историка к его детям. Также защита считает, что нельзя говорить о том, что Соколов превосходил аспирантку по силе, — он ее застрелил и физические данные значения не имеют. Учесть необходимо выраженное эмоциональное напряжение историка в момент убийства и его регалии, в том числе письма от президента и орден Почетного легиона. Что касается незаконного хранения оружия, то, по мнению защиты, в 12,5 года колонии имеет место быть двойное вменение — выстрел из обреза учтен приговором за убийство, как и факт стрельбы в части про незаконное хранение. В жалобе также указано, что выводы суда не соответствуют материалам дела, в процессе был нарушен принцип состязательности, да и в целом суд имел явный обвинительный уклон.

Обвинение возражает и просит приговор Соколову не менять. Адвокат Лукьянов еще на стадии заявления ходатайств обратил внимание на то, что возражения прокурора и адвоката потерпевшего Александры Бакшеевой повторяют друг друга на 90 процентов, включая запятые и последовательность абзацев. «Уж не знаю, кто с кого списывал», — отметил адвокат.

Прения по делу состоятся в конце сентября. Уже после окончания заседания из клетки послышалось отчаяние историка: «Все понятно, все уже решено».

25 декабря прошлого года Олега Соколова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима.

Анастасия Ещенко была убита почти два года назад, в начале ноября. Соколов четыре раза стрелял в девушку и пытался ее задушить, но помнит только первый выстрел. Тело он расчленил и частично выбросил в Мойку рядом с домом через сутки после убийства. В процессе избавления от останков Соколов упал в реку, его вытащили спасатели. В машине скорой медики нашли в кармане куртки историка пистолет, а в вымокшем рюкзаке — руки. Тело девушки собирали по частям — в порту, в реке, в рюкзаке и дома у Соколова.

Для отражения сути одного из самых громких уголовных процессов «Фонтанка» прибегла к драматургии. Пьесу «Эффект Соколова» можно прочитать здесь.

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Комментарии (8)

shushu
Аффект там, конечно, присутствовал. Иначе б он это получше спланировал.
Guest1234
Еще мало дали. Убил молодую девушку, и всего 12.5 лет.
Silver867
«Грозить» он теперь может разве что свои сокамерникам.
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