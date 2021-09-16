Санкт-Петербургский городской суд 16 сентября провел заседание по апелляционной жалобе Соколова. Процесс уложился в четыре часа и в сжатом формате мало отличался от того, что происходило в первой инстанции. Защита Соколова заявляла многочисленные ходатайства, обвинение возражало, суд отказывал. Устояло только одно — о приобщении к материалам дела решения из Петроградского райсуда, когда Соколову отказали в удовлетворении иска о защите чести и достоинства. Историк судился с экс-возлюбленной Екатериной Пржигодзкой, которая не только давала показания в суде, но и участвовала в нескольких ток-шоу. Слова девушки об избиении и попытке Соколова ее задушить истец считал диффамацией. Суд счел, что сказанное было ее собственным мнением и субъективной оценкой. Как указал адвокат Соколова Александр Торгашев в апелляционной инстанции, личные взгляды на события 2008 года не могут быть доказательством по уголовному делу. Адвокат Сергей Лукьянов напомнил о преюдиции — решение по гражданскому делу вступило в силу, а приговор Соколову нет. Показания Пржигодзкой учтены в приговоре, защита просит их исключить.



Кроме того, адвокаты просили повторную психолого-психиатрическую экспертизу, запросить данные о телефонных номерах Ещенко и послушать Соколова, который хотел дать оценку приговору. Историк подготовил некую речь, держал в руках несколько листов, но сказать успел немного — он раскаивается и просит прощения у родителей Ещенко, приговор несправедливо суров и вынесен журналистами, а не судьями, из него сделали маньяка, а из Ещенко наивную девушку, попавшую в лапы садиста. «Истина всегда смотрится скучно», — считает историк. Он выразил надежду, что суд ознакомился с написанной им в СИЗО книгой, в которой подробно изложена история его взаимоотношений с Ещенко.



Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







На словах о том, что его отношения с Анастасией длились пять лет, суд прервал историка и отметил, что высказаться он может в прениях и последнем слове. Защита настаивала, что Соколов имеет право на дачу оценки приговору, и просила не создавать повод для кассационной жалобы. К бумажкам в руках историка адвокаты возвращались 3 или 4 раза, пытаясь представить их в качестве ходатайства о допросе или дополнении к судебному следствию, но суд остался неумолим.



«Это несправедливо, это судилище. Почему слушают только ту сторону, — пылал Соколов, да так, что пришлось объявлять перерыв. — Если мне не дадут высказаться, я буду вынужден обратиться к генпрокурору и президенту. Я пришел совершенно спокойным. Я имею право дать пояснения по сути дела!»



Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суть апелляционной жалобы сводится к тому, что Соколов просит отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение или же изменить квалификацию на 1-ю часть 107-й статьи — убийство в состоянии аффекта. Защита считает, что из приговора необходимо исключить факт убийства на почве ревности Соколова к Ещенко, но учесть, что аспирантка ревновала историка к его детям. Также защита считает, что нельзя говорить о том, что Соколов превосходил аспирантку по силе, — он ее застрелил и физические данные значения не имеют. Учесть необходимо выраженное эмоциональное напряжение историка в момент убийства и его регалии, в том числе письма от президента и орден Почетного легиона. Что касается незаконного хранения оружия, то, по мнению защиты, в 12,5 года колонии имеет место быть двойное вменение — выстрел из обреза учтен приговором за убийство, как и факт стрельбы в части про незаконное хранение. В жалобе также указано, что выводы суда не соответствуют материалам дела, в процессе был нарушен принцип состязательности, да и в целом суд имел явный обвинительный уклон.

