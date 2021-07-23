Секс, война, убийство. Историк Олег Соколов рассказал о своих страстях

Фото: «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Громовые, восторженные, бурные или бешеные аплодисменты сопровождали Соколова всю жизнь. Он был страстным любовником, умел красиво ухаживать, все его женщины были умными, красивыми и преданными. Коллеги его безмерно уважали. Убийство Анастасии Ещенко — трагедия всей жизни. Так о себе написал ученый.

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Реконструкторы

Большая часть книги посвящена зарождению и развитию в СССР и России реконструкторского движения. Еще во время допроса в суде Соколов обозначал: военно-историческую реконструкцию в нашей стране основал он.



«Я желал, чтобы участники этого движения относились к нему не как к забаве с переодеваниями в «прикольные» шмотки, чтобы никто не имел права вешать на себя без заслуг перед этим движением эполеты и лычки», — пишет Соколов.

Судя по описанию, выслужиться можно было по принципу маркетинговой пирамиды: чтобы стать капралом, нужно было привести в реконструкцию, обмундировать и экипировать трех солдат, для звания сержанта — уже шестерых, офицеру требовалось организовать отряд не менее чем из десяти человек.

Приближенные к Соколову сторонники получали вместе с ним множество впечатлений в заграничных поездках. Первые из них пришлись еще на советское время.

«Дали денег на покупку сукна, на пошив униформы, на билеты для всего личного состава (35 человек) на самолет... и даже выдали всем форму... советских олимпийцев! Да, да, после Олимпийских игр 1980 г. остался запас неиспользованной формы, которую советские спортсмены надевали, естественно, не для состязаний, а для приемов и торжественных встреч. Светлые, изящно пошитые костюмы и... белые элегантные шляпы!» — рассказывает историк о том, как он с единомышленниками поехал на празднование 200-летия французской революции.

В аэропорту делегацию встречали солдаты-реконструкторы с ружьями, штыками и вином. Все, вспоминает Соколов, были очень счастливы.

«Единственный человек, который улыбался умеренно, был гражданин в штатском, который, как и было положено, следил за правильной политической выдержанностью мероприятий. И он следил... Так что возгласы: «Да здравствует Франция! Да здравствует Республика!», а потом и «Да здравствует Император!» произносились, должно быть, политкорректно, в полном соответствии с линией КПСС», — иронизирует историк.

Бывали в жизни реконструкторов и другие курьезы. В 1994 году они под руководством Соколова снова отправились во Францию, на этот раз не только знатоки наполеоновской эпохи, но и Средневековья. Денег у них не было, перелет оплатил меценат, часть расходов уже во Франции брала на себя принимающая сторона. Проблема возникла с перевесом багажа.

«И вот в один из последних дней февраля 1994 года в аэропорт Пулково прибыли 110 «туристов» в доспехах европейских рыцарей и русских дружинников, в мундирах пехотинцев и кавалеристов наполеоновских войн. На контроле безопасности рыцарь в тяжёлых доспехах пошёл в воротики-металлодетектор, реагирующие на несколько граммов металла, а тут вошёл человек с 30 кг железа на плечах. Воротики чуть не взорвались. Сотрудники аэропорта в отчаянии замахали руками: не надо!! Только не это! Проходите так! В общем, в Париж весь отряд прибыл в самом весёлом настроении».



Регулярными «боями» Соколов руководил не только во Франции, Испании, Англии и других европейских странах, но и на родине. В книге описано, как «французы» должны были встретиться с «партизанами» неподалеку от Гатчины. Дело было зимой, отряд Соколова ночевал на морозе, один из реконструкторов чуть насмерть не замерз.

«У телевизионщиков глаза вылезли на лоб, и они воскликнули: «Не кажется ли Вам, что это немного перебор с реконструкцией?». Это был, конечно, явный «перебор», но он получился, естественно, не специально и был предотвращен в строгом соответствии с походным регламентом, а как известно, армейские уставы пишутся кровью», — убежден историк.

Отношения с коллегами он описывает на примере своего друга по прозвищу Монтегю:

«Позже Монтегю сказал, что, встретив меня, почувствовал во мне своего истинного командира, законного «короля» реконструкции. Без каких-либо намёков с моей стороны, он преклонил колени предо мной и поклялся быть моим верным вассалом до гроба».

Батурин

После развала СССР, и это в книге тоже подробно описано, реконструкторы разделились на два лагеря и начали бороться за финансирование. Этот период Соколов считает гибелью движения, которое теперь стало разрозненным. «Я предлагал тебе великое прекрасное свершение, ты выбрал копеечные выгоды... Уверен, что если ты честно заглянешь в свое сердце, ты так и подумаешь... Я больше не держу на тебя зла, все прошло, прошли многие годы, и теперь ничего не исправить. Если останусь жив после тюрьмы, хотел бы выпить с тобой, помянув умершее великое дело», — обращается Соколов к своему оппоненту прошлых лет.



Когда страсти поутихли, Соколов нашел финансовую подпитку своих проектов в кармане Виктора Батурина, свояка бывшего мэра Москвы Лужкова, экс-супруга Яны Рудковской. Ему в книге посвящена отдельная глава. Приведем лишь несколько примеров того, что, по словам Соколова, было сделано при поддержке бизнесмена.

В начале сотрудничества Батурин подарил Соколову саблю Жерома Бонапарта, младшего брата Наполеона. Подлинник ему преподнесли в начале реконструкторского боя, во время скачки у сабли «стоимостью в несколько «Мерседесов» отвалился эфес, и в снегу найти его не смогли.

«Батурин был рядом, он взял саблю, посмотрел на нее с некоторым сожалением и спокойно сказал: «Ну ничего, бывает…»

Вскоре Соколов переехал в Москву.

«Тогда я сказал, что в принципе согласен, но мне нужна большая зарплата, машина с шофером и достойная квартира в Москве, арендовать которую должен был Батурин. Он на все это согласился без малейших замечаний».

Началась работа. Один из реконструкторских проектов реализовывали в Польше.



«Но была только одна «маленькая» проблема — это пространство размером, как мне и

требовалось, 500 м в длину, 250 м в глубину было не полем, а... лесом. Правда, не лесом столетних дубов, а так, редкий лес, мало ценные корявые деревья, кустарник...

Никак не сомневаясь, я объявил моим польским помощникам, что хочу, чтобы битва была здесь!

— А лес? — последовал резонный вопрос.

— Лес убрать!

— Как убрать??!

— А так, как хотите, но мне требуется площадка, как я и говорил, 500 на 250 м. — Но это же будет стоить... денег!

— Понимаю, сколько?

Назвали цифру... очень большую.

— Хорошо, платим. Приступайте немедленно!»

«На поле боя мне нужна река! Что же, Анжей прокопал реку и навел через нее красивый мост!»

«Я хотел договориться с организаторами, чтобы (за наши деньги, конечно) на центральной площади Варшавы, знаменитой старинной рыночной площади, для солдат был приготовлен пир. Но опять-таки непонятные бюрократические препоны! А говорят, что бюрократия только у нас!»

«Но это было не все! Через поле проходила линия электропередач, которая, конечно, полностью портила весь вид. Я сказал, что ее нужно убрать, и ее убрали временно, но, разумеется, за огромные деньги», — это уже про реконструкцию в Калининградской области.

