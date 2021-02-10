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«Болезнь доцента Соколова» перекинулась и на область. В Мурино нашли два пакета с останками женщины

Посиделки с караоке закончились для сотрудницы банка смертью в Мурино. Её останки нашли в пакетах между посёлками во Всеволожском районе.

Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, накануне в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 34-летнего мужчины, который сообщил, что 7 февраля около часа дня ушла из дома в Мурино его 37-летняя сестра, сотрудница отдела ипотечного кредитования одного из петербургских банков. Домой она не вернулась.

В тот же день к волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт» пришла девушка, которая увидела ориентировку на пропавшую и сообщила, что возможно знает, что с ней случилось недоброе.

По предварительной информации, девушка проживает с мужем и его отцом в частном доме в посёлке Лаврики. Она видела пропавшую в гостях у свёкра. Они выпивали и пели в караоке до утра.

Когда 9 февраля девушка вернулась домой после работы, то увидела, как мужчина отмывал с пола пятна бурого цвета.

Волонтёры передали информацию в полицию. Когда оперативники прибыли в указанный дом, то 64-летний мужчина рассказал, что действительно выпивал с новой знакомой. Потом они якобы поссорились, он её ударил, она упала и ударилась головой о кафельный пол. Травма оказалась смертельной. Испугавшись, мужчина разрубил топором тело, положил останки в два пакета и разбросал их в лесу между посёлками Матокса и Лехтуси. В 2 часа ночи 10 февраля сотрудники полиции нашли пакеты.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (8)

Grotesk
"девушка проживает с мужем"... фонтанка - правильно "молодая женщина проживает с мужем" ... разницу не надо объяснять...
hal9000
Одному 64 второму 34..дальше можно не читать..ясное дело что проблемы с психикой у одного и второго раз с ровесниками не получается..
265015791
Ни одного доказательства.
Вот не вспомню чтобы про Соколова было использовано слово Доказано.
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