«Болезнь доцента Соколова» перекинулась и на область. В Мурино нашли два пакета с останками женщины

Посиделки с караоке закончились для сотрудницы банка смертью в Мурино. Её останки нашли в пакетах между посёлками во Всеволожском районе.
Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, накануне в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 34-летнего мужчины, который сообщил, что 7 февраля около часа дня ушла из дома в Мурино его 37-летняя сестра, сотрудница отдела ипотечного кредитования одного из петербургских банков. Домой она не вернулась.
В тот же день к волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт» пришла девушка, которая увидела ориентировку на пропавшую и сообщила, что возможно знает, что с ней случилось недоброе.
По предварительной информации, девушка проживает с мужем и его отцом в частном доме в посёлке Лаврики. Она видела пропавшую в гостях у свёкра. Они выпивали и пели в караоке до утра.
Когда 9 февраля девушка вернулась домой после работы, то увидела, как мужчина отмывал с пола пятна бурого цвета.
Волонтёры передали информацию в полицию. Когда оперативники прибыли в указанный дом, то 64-летний мужчина рассказал, что действительно выпивал с новой знакомой. Потом они якобы поссорились, он её ударил, она упала и ударилась головой о кафельный пол. Травма оказалась смертельной. Испугавшись, мужчина разрубил топором тело, положил останки в два пакета и разбросал их в лесу между посёлками Матокса и Лехтуси. В 2 часа ночи 10 февраля сотрудники полиции нашли пакеты.
Возбуждено уголовное дело.