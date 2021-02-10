«Болезнь доцента Соколова» перекинулась и на область. В Мурино нашли два пакета с останками женщины

Посиделки с караоке закончились для сотрудницы банка смертью в Мурино. Её останки нашли в пакетах между посёлками во Всеволожском районе.



Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, накануне в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 34-летнего мужчины, который сообщил, что 7 февраля около часа дня ушла из дома в Мурино его 37-летняя сестра, сотрудница отдела ипотечного кредитования одного из петербургских банков. Домой она не вернулась.



В тот же день к волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт» пришла девушка, которая увидела ориентировку на пропавшую и сообщила, что возможно знает, что с ней случилось недоброе.

