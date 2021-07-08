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«Справедливый срок историку Соколову — 8 лет». Премьера фильма о том, как «расчленяли душу доцента»

Адвокат доцента Соколова, расчленившего аспирантку, снял фильм-расследование

Защита доцента — убийцы аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко считает, что срок их клиенту надо категорически сократить. Во всем виновата провокация. Подробнее — в нашей новости и новом фильме.

Днём 8 июля адвокат осуждённого за убийство доцента Олега Соколова Александр Торгашёв опубликовал на YouTube свой дебютный фильм-расследование «Что скрывает дело историка Соколова...».

«Фонтанка» полюбопытствовала. Автор картины подводит своего зрителя к тому, что трагедия в квартире на Мойке в ноябре 2019 года произошла не на пустом месте. Историка изощрённо выбивали из психологической колеи, а в итоге он был сломлен прискорбными событиями. Идеологом травли Соколова режиссёру-адвокату видится московский блогер Евгений Понасенков плюс его почитатели. А сама покойная Ещенко своими истериками и скандалами, по версии защитника, как минимум подталкивала трагедию. Потом и СМИ давили на органы и суд.

«Они расчленили его душу... учёный находился в состоянии длительной психотравмирующей ситуации... довели», — звучит рефреном в картине.

Посмотревший адвокатскую премьеру 47news связался с Александром Торгашёвым. Он заявил, что 12 с половиной лет для его клиента — это более чем слишком. Адвокат сказал, что Соколову надо скостить срок до 8 лет.

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Комментарии (9)

Алексей Власов
Я думаю что возможность скостить срок есть, но только после кастрации.
Obseerv
Интересно - как у историка сейчас с "реконструкциями" при отсидке? /По теме: он и восемь может не отсидеть до звонка - условия в тюрьме суровые...
Dimitry Antonov
Хороший адвокат! Сперва не смог защитить своего клиента, потом ещё фильм об этом снял.
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