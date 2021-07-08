«Справедливый срок историку Соколову — 8 лет». Премьера фильма о том, как «расчленяли душу доцента»

Днём 8 июля адвокат осуждённого за убийство доцента Олега Соколова Александр Торгашёв опубликовал на YouTube свой дебютный фильм-расследование «Что скрывает дело историка Соколова...».



«Фонтанка» полюбопытствовала. Автор картины подводит своего зрителя к тому, что трагедия в квартире на Мойке в ноябре 2019 года произошла не на пустом месте. Историка изощрённо выбивали из психологической колеи, а в итоге он был сломлен прискорбными событиями. Идеологом травли Соколова режиссёру-адвокату видится московский блогер Евгений Понасенков плюс его почитатели. А сама покойная Ещенко своими истериками и скандалами, по версии защитника, как минимум подталкивала трагедию. Потом и СМИ давили на органы и суд.

