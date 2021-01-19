Суд отказал историку Соколову в защите чести и достоинства, кино про «русского Наполеона» остается в Сети

Историку Олегу Соколову суд отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, который был подан к его бывшей возлюбленной. Разбираться в версиях про «пару оплеух» и привязывании к стулу теперь придется горсуду.

В требованиях Соколова Петроградский районный суд отказал полностью, сообщает 19 января объединенная пресс-служба. Историк требовал удалить из Сети кино «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» и признать рассказанное в нем порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию. В создании фильма поучаствовала адвокат Александра Бакшеева, которая представляла интересы семьи убитой Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко. Снялась в нем бывшая любовница историка Екатерина Пржигодзкая. Девушка рассказала, как в 2008 году, когда она собиралась расстаться с Соколовым, он привязал ее к стулу, методично избивал, угрожал изуродовать с помощью утюга. Сам историк не отрицает, что конфликт был, но в его версии это была «пара оплеух» на почве ревности.

Иск был подан к Пржигодзкой и «ГПМ Развлекательное телевидение». Ответчики просили в удовлетворении иска отказать, так как подтверждение слов Пржигодзкой содержится в ее заявлении в полицию 13-летней давности. Истец же указал на то, что в возбуждении уголовного дела ей после якобы имевшего место быть избиения отказали, а написанное в том заявлении сильно отличается от рассказанного в фильме. Например, к моменту съемок исчезла фигура некоего любовника Пржигодзкой, к которому приревновал Соколов. Как рассказал «Фонтанке» адвокат Соколова Александр Торгашев, решение будет обжаловано. Аналогичный иск историк подал и к Первому каналу. В программе Собчак Пржигодзкая изложила ту же историю. Еще один иск о защите чести и достоинства Соколов подал в адрес научного оппонента Евгения Понасенкова. Рассматривать его будут в Москве, по сути по второму кругу. Обоих, и Понасенкова, и Пржигодзкую, Соколов также просил проверить на клевету и лжесвидетельствование. Они давали показания против историка по делу об убийстве.