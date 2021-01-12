Защита историка Соколова обжаловала 12-летний приговор за убийство аспирантки СПбГУ

По его словам, текст жалобы может быть дополнен после ознакомления с протоколами судебных заседаний. «Летние мы получили, осенние и зимние — еще нет», — сказал Лукьянов.

О подаче апелляционной жалобы на приговор «Фонтанке» 12 января сообщил адвокат историка Сергей Лукьянов. «Мы просим учесть смягчающие обстоятельства и снизить наказание. Конкретный срок мы не указывали», — добавил защитник.

Приговор историку Олегу Соколову за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко будет пересмотрен в Петербурге. С назначенным наказанием не согласился подсудимый.

Дело Соколова рассматривал Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. 25 декабря 2020 года историка приговорили к 12 годам 6 месяцам строгого режима за убийство Ещенко и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

В прениях защита Соколова просила назначить ему не более 8 лет колонии, а смягчающими обстоятельствами просила признать аморальное поведение Анастасии Ещенко и психотравмирующую ситуацию, вызванную острым конфликтом с публицистом, стримером и автором исторических работ о Наполеоне Евгением Понасенковым.

Судебный процесс над Соколовым «Фонтанка» изложила в документальной пьесе.

Прокуратура и родственники Ещенко приговор Соколову не обжаловали.

Как установил суд, историк в ноябре 2019 года застрелил аспирантку в своей квартире на набережной Мойки, расчленил труп и выбросил в реку.