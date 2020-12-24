Фото: скриншот с сайта YouTube / коллаж

За последние несколько дней на телефоны сотрудников и руководителей «Фонтанки» поступили сотни однотипных звонков. Представлявшиеся корреспондентами «Дождя», «Ленты», журнала «Мир женщин», «Евразия дэйли», израильской газеты Haaretz интересовались последними публикациями о деле Олега Соколова. Они своеобразно интерпретировали заголовки «Фонтанки», увидев в них тень на жертв историка, и проявили трепетную заботу об адвокате потерпевших Александре Бакшеевой. То мы ее фамилию без имени упомянули, то девушкой назвали в статье. Качество пранка, в общем, было обратно пропорционально настырности абонентов, поэтому с какого-то момента им задали трехбуквенное направление.



Параллельно от имени сотрудников «Фонтанки» звонили окружению Соколова со всякими скабрезностями. Например, переводчика фильмов Дмитрия «Гоблина» Пучкова, выступившего свидетелем защиты, от имени корреспондента «Фонтанки» сравнили со свиньей.

Продюсер

Телефонное домогательство организовал 41-летний петербуржец Сергей Иванов. С 2006 по 2013 годы он работал продюсером в компании Дмитрия Пучкова. Удостоившись обвинений в профнепригодности, уволился и углубился в жанр разговорного стриминга — это когда сидишь перед монитором, собираешь от зрителей деньги за вопросы самому себе и выпрашиваешь донаты (пожертвования). Далеко не всех стримеров отличают интеллект и чувство юмора, но в способности по шесть-восемь часов чесать языком не отказать никому.

За Ивановым закрепилась кличка «Продюсер», на Youtube у него 14 тысяч подписчиков, поступление донатов сопровождается звуковой вставкой «Копеечка».



Фото: скриншот с сайта YouTube

После убийства аспирантки Соколов занял прочное место в эфирах Иванова. В феврале 2020 года он анонсировал съемку клипа с совращением Анастасии Ещенко. Энтузиазм расколол стриминговое сообщество. Его коллеги посчитали эксплуатацию образа убитой явным перебором. Окончательно репутацию Иванова похоронила деанонимизация адреса квартиры создателя националистического издания «Спутник и погром» Егора Просвирнина. «Деанон» считается в стримерской среде высшим грехом.



«Если трезво взглянуть, в высерах Иванова — чистый негатив», — говорят о нем коллеги по цеху.

Помощница адвоката

В день прений по делу Соколова, 14 декабря, в Горсуд пустили около десяти человек. Среди корреспондентов была замечена явно неимевшая отношения к СМИ девушка нервозного поведения. Она активно снимала историка и навязчиво предлагала обратить внимание на припаркованную у горсуда «Газель» — автобилборд с изображением Олега Соколова в обнимку с Пучковым (историк часто бывал в эфирах «Гоблина») и требованием пожизненного наказания. Девушка знала также, что автомобиль поедет дальше, к университетскому истфаку. На вопрос об источнике сведений она лишь сообщила, что он надежный.



Фото: «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» нашла собственника автобилборда. Вадим сообщил, что его арендовали примерно на месяц.

«Я напечатал то, что попросил заказчик. Имя называть не буду, но вы по QR-коду все поймете», — сказал Вадим.

«Газель» украшена QR-кодом со ссылкой на Youtube-канал стримера Иванова.

Как выяснила «Фонтанка», в зал заседаний осведомленная девушка прошла как помощник адвоката Бакшеевой. Мы узнали ее имя. 25-летняя Анастасия Ремезко приехала из Орла, активно пополняет модельное портфолио, не прочь сниматься ню.



Мы позвонили Анастасии.

— Да, я являюсь помощником адвоката Александры Бакшеевой, — подтвердила девушка.

— А Иванова Сергея вы знаете?

Повисла пауза.

— Ну в целом слышала о таком. Но я не вижу смысла продолжать диалог, распространять информацию.

Повесив трубку, Анастасия позвонила Сергею Иванову. Он как раз вел стрим, и часть разговора попала в эфир, пока Иванов не одумался и не выключил звук:

— Сереж, блин, мне позвонил некий человек, начал задавать вопросы по поводу «Газели», адвоката… — волновалась Анастасия.



фрагмент видео / YouTube

Иванов извинился перед зрителями, сославшись на необходимость срочно позвонить, и прервал эфир.

Анастасия Ремезко после оплошности сама связалась с «Фонтанкой», признала знакомство со стримером и добавила:

«Прийти в суд, смотреть на Соколова и снимать его меня попросила женщина. Я никогда ее не видела, это не Бакшеева. У нее сильный, властный голос. Ее зовут Жанна Рузавина. Кто нас свел, я говорить не могу. Чувствую, что меня могут даже шантажировать. У них есть мои… материалы для взрослых, скажем так. У них есть очень жесткие материалы, которые не готова будет увидеть общественность.



Фото: скриншот с сайта instagram.com

Оппонент

Псевдоним «Жанна Рузавина» использовал Евгений Понасенков — еще один стример, публицист, автор исторических работ о Наполеоне и главный хейтер Олега Соколова из-за их спора за концепцию войны 1812 года. Их отношения настолько глубоки и конфликтны, что защита историка динамично продвигала версию о психотравмирующей ситуации, которая привела к убийству Анастасии Ещенко.

Понасенков тоже выступал в суде свидетелем — со стороны обвинения. Для троллинга Соколова он выдумал женский персонаж «Жанна Рузавина» и написал несколько писем историку в СИЗО. Дошло до того, что Соколов хотел вызвать Рузавину в суд свидетелем. Понасенков тут же рассказал об этом в соцсетях.

У Понасенкова свой канал на 447 тысяч подписчиков, он также собирает донаты и берет плату за вопросы по им же придуманным темам — например, когда и как падет Путин.



Фото: скриншот с сайта YouTube

Стример Иванов развил бурную деятельность по продвижению интересов Бакшеевой в декабре, незадолго до прений и приговора. Кроме пранка в адрес «Фонтанки», он публикует подробные комментарии адвоката по делу и рекламирует ее фильм о Соколове. Судя по стримам, «донатят» Иванова довольно скудно, экономический эффект от информационного «обхаживания» Бакшеевой неочевиден, но стример по каким-то причинам настойчиво продолжает педалировать тему.



Связка Понасенков-Бакшеева действует давно. В декабре 2019 года они провели пресс-конференцию, за участие в которой причастным к делу Соколова предлагались деньги, сообщили «Фонтанке» два человека.

Участие в процессе над Соколовым Александра Бакшеева объясняет опытом ведения резонансных дел. На ее странице сайта адвокатского бюро «Падва и партнеры» рассказывается преимущественно о бракоразводных процессах небедных людей. Но самое статусное, судя по всему, в биографической справке не отражено. Бакшеева защищала телеканал RT по иску о защите деловой репутации. На одном из ток-шоу в 2017 году общественный деятель Франции Луиза Хуциева обвинила Маргариту Симоньян в систематической лжи в адрес Эмманюэля Макрона на выборах президента. RT в марте 2019 года иск проиграл.

Сразу после этого Александра Бакшеева приложила усилия для поднятия своей медийности. В мае 2019 года журнал Moda Topical на премии «Topical Style Awards 2019» наградил ее статусом «Звездный адвокат», а летом Бакшеева попала в ключевую рубрику «Персона» с глубокомысленно озаглавленным интервью «Адвокат — это защитник». В рекламном отделе журнала «Фонтанке» сообщили, что рубрика «Персона» — это пакет из четырех полос и обложки за 500 тысяч рублей.



Фото: скриншот с сайта instagram.com

Монетизировать дело Олега Соколова адвокату Бакшеевой, похоже, удалось. Она выступает на ток-шоу, за участие в которых, как известно, федеральные каналы платят неплохие деньги. Бакшеева давно уже вышла за рамки профессиональной защиты и не стесняется примешивать к Соколову эмоциональность.

С мая 2020 года Бакшеева занимается раскруткой фильма о Соколове. Он вышел на платформе «Премьер». Весной у адвоката были планы запустить ленту на стриминговой платформе Netflix, но что-то пошло не так. Осенью на сайте адвокатского бюро «Падва и партнеры», в котором работает Бакшеева, опубликовали рекламу фильма, умолчав о том, что он стал предметом иска по защите чести и достоинства. Соколов оспаривает изложенные в ленте сведения.

Александра Бакшеева на вопросы «Фонтанки» о неожиданном сотрудничестве со стримером Ивановым и своей помощнице Ремезко не ответила.

Евгений Понасенков не сказать, что был приветлив.

— Евгений Николаевич, какие у вас отношения с продюсером Ивановым?

— Что за идиотский у вас вопрос. Вы понимаете, кому звоните? Я известный на весь мир ученый, историк, режиссер. Вы должны изучить мою деятельность и придумать соответствующие вопросы.

— Вам что-нибудь говорит сочетание «Анастасия Ремезко»?

— Нет, слушайте, какие-то вопросы странные. Пресса одурела совсем. Я не знаю, о ком вы говорите.

Десять дней назад на странице Понасенкова «ВКонтакте» появился пост с похвальбой «дельным сторонникам продюсера Сергея Иванова» за «Газель» с Соколовым у Горсуда.



Фото: скриншот с сайта vk.com

Можно предположить, что Иванова знают администраторы страницы Понасенкова в соцсети, а не сам Понасенков, но еще в апреле он лично отвешивал комплименты Иванову в своем стриме.



После разговора «Фонтанки» с Понасенковым корреспонденту с подменного номера позвонил некий мужчина и предложил купить информацию о настоящих заказчиках атаки на редакцию и компромат на самого Понасенкова. Доброхот настойчиво выманивал фразу с согласием заплатить деньги, а услышав отказ, сменил тон и посоветовал корреспонденту быть аккуратнее.

Стример Иванов продолжает обсасывать тему «Фонтанка.ру» против жертв Соколова». Свой интерес объясняет гражданской позицией и социальным активизмом.

«Я свои бабки трачу, в минусе по итогам этого месяца. Люди, которые мне помогают, сливаются. Я никого не подписывал рисковать родственниками, работой, социальным кругом общения», — рассказывая это своим подписчикам, стример лжет, на лету придумывая, что «Фонтанка» запугивает людей и угрожает им, а также преследует Екатерину Пржигодзкую, чтобы «ее заткнуть». Екатерина, напомним, первой дала «Фонтанке» интервью о романе с Соколовым и его рукоприкладстве, а в суде выступила свидетелем обвинения. Мы специально уточнили у девушки о претензиях к редакции. Они отсутствуют полностью, сообщила Екатерина «Фонтанке». Так что, стример Иванов, ваши услуги не нужны и вряд ли есть смысл донатить ваш социальный активизм.

Возможно, признавать знакомство с полумаргинальным стримером не очень удобно ни «звездному» адвокату, ни видному ученому-историку, как называет себя Евгений Понасенков. Но их синергия очевидна. Видимо, на войне не бывает плохих союзников.

Приговор Олегу Соколову огласят 25 декабря. Обвинение просило для него 15 лет строгого режима. Защита — вдвое меньше. Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Александр Ермаков, Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

