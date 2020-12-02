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Особым свидетелем из дела историка Соколова оказалась шутка Понасенкова

Защита историка Олега Соколова намеревалась позвать в суд свидетеля, который прислал подсудимому письмо в СИЗО. Автором оказался Евгений Понасенков.

Вскоре после заявления адвокатов Соколова о намерении вызвать в суд свидетеля, который якобы видел Анастасию Ещенко и Понасенова вместе накануне гибели аспирантки, слово в Twitter взял сам оппонент историка. «Я выдумал персонажа и несколько недель вел переписку с расчленителем Соколовым! Этот придурок не просто поверил, но даже был полностью мною очарован», — написал Понасенков 2 декабря.

Информация дошла и до участников судебного заседания. Соколов пояснил, что несколько недель назад ему в СИЗО пришло письмо от некой Жанны Рузановиной. Он «наивно верил», что женщина хочет ему помочь, и ответил с просьбой о подробностях. Всего на ее имя он отправил четыре письма.

Адвокат Соколова отметил, что, по его мнению, это продолжение затеянной Понасенковым травли подсудимого. Суд приобщил письма к материалам дела.

Ранее суд отказал адвокату Соколова в назначении повторной психолого-психиатрической экспертизы.

Аспирантка Анастасия Ещенко была убита 8 ноября прошлого года. Ее тело было разделено на четыре части, три из которых Соколов выкинул в Мойку. Он признает вину.

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Комментарии (17)

Гражданкa
мерзкий и бесчестный розыгрыш
change_it
Мда. Один убийца, другой убогий.
evilman
Поросенков равнозначный гнида. Его бы освидетельствовать на всякий случай и принять превентивные меры, пока не убил никого. Они оба на голову больны. Подобной "специальностью" здоровые люди кормиться не станут.
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