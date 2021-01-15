Суд принял иск историка Соколова к Понасенкову о защите чести и достоинства

В Москве суд рассмотрит иск Олега Соколова к Евгению Понасенкову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Историк оспаривает публичные обвинения в плагиате текста и краже научных концепций.



О принятом Савеловским райсудом иске «Фонтанке» 15 января сообщил адвокат Александр Торгашев.



«Соколов требует опровергнуть распространенные Понасенковым в 2018 году не соответствующие действительности и порочащие сведения», - уточнил защитник.



Это вторая попытка рассудить оппонентов. В 2018-2019 годах историк выиграл процесс, доказав, что рассуждения Понасенкова были порочащими, но в 2020-м кассация отменила решение и отправила дело на новое рассмотрение. Ей не хватило доказательств того, что именно публицист распространял свои видеовысказывания в Сети. Авторские аккаунты Понасенкова ведут его помощники.

