Суд принял иск историка Соколова к Понасенкову о защите чести и достоинства

В Москве суд рассмотрит иск Олега Соколова к Евгению Понасенкову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Историк оспаривает публичные обвинения в плагиате текста и краже научных концепций.
О принятом Савеловским райсудом иске «Фонтанке» 15 января сообщил адвокат Александр Торгашев.
«Соколов требует опровергнуть распространенные Понасенковым в 2018 году не соответствующие действительности и порочащие сведения», - уточнил защитник.
Это вторая попытка рассудить оппонентов. В 2018-2019 годах историк выиграл процесс, доказав, что рассуждения Понасенкова были порочащими, но в 2020-м кассация отменила решение и отправила дело на новое рассмотрение. Ей не хватило доказательств того, что именно публицист распространял свои видеовысказывания в Сети. Авторские аккаунты Понасенкова ведут его помощники.
Защита Соколова уверяет, что доказательств причастности Понасенкова к распространению сведений у нее в избытке. Слушание суд назначил на 25 февраля.
В декабре 2020 года Соколов получил 12 лет 6 месяцев строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Приговор обжалован. Подсудимый настаивает, что преступление вызвано аморальным поведением потерпевшей и психотравмирующей ситуацией из-за конфликта с Понасенковым.