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Суд объяснил, почему поводья на шее любовницы не порочат историка Соколова

Обвинения бывшего доцента СПбГУ в пытках сочли оценочным суждением

Историк Олег Соколов обжаловал отказ в иске к Первому каналу и бывшей любовнице о защите чести и достоинства. Воспоминания Екатерины Пржигодзкой в шоу Ксении Собчак «Док-ток» бывший доцент СПбГУ просит признать порочащими, но суд уверен, что журналисты имеют право оскорблять и шокировать.

О поданной жалобе на решение Петроградского райсуда «Фонтанке» сообщил адвокат историка Александр Торгашев.

«Судья Татьяна Мазнева посчитала, что обвинения Пржигодзкой в адрес Соколова являются ее субъективным оценочным мнением, а потому не могут порочить», — уточнил причину несогласия защитник.

Историк просил признать не соответствующими действительности и порочащими сведения, изложенные Екатериной Пржигодзкой в ток-шоу на Первом канале. Девушка вспоминала события ноября 2008 года, когда, по ее утверждению, Соколов бил, обещал изуродовать, пугал включенным утюгом, накидывал на шею поводья для лошади и душил. Историк заявил, что ничего подобного не совершал, а дал девушке пару пощечин, после чего они помирились и провели вместе ночь и потом еще одну.

Доказательств правдивости воспоминаний Пржигодзкая не предоставила, но судья Мазнева не нашла оснований признать сведения не соответствующими действительности и порочащими.

«Сообщенная Пржигодзкой информация носит характер субъективной оценки событий, мнение основано на собственных знаниях и, как следствие, формировании позитивного или негативного отношения к тем событиям, знания о которых ею были получены», — говорится в решении.

Судья также сослалась на постановление ЕСПЧ от 1995 года по делу «Прагер и Обершлик против Австрии». Из него следует, что журналистская свобода — а Пржигодзкая вспоминала Соколова в являющемся СМИ ток-шоу — на возможное использование преувеличений и провокаций и информация и идеи журналистов по имеющим всеобщий интерес вопросам могут оскорблять, шокировать или причинять беспокойство.

В декабре 2020 года Олег Соколов получил 12 лет 6 месяцев колонии за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. У пары была любовная связь.

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Комментарии (3)

Чёрт Опасный
"Судья также сослалась на постановление ЕСПЧ"... недолго видимо ей быть судьёй)
265055770
Человека, убившего и расчленившего любовницу, уже невозможно как-то "опорочить". Зря старается доцент.
вадики
Журналистская свобода?Эт кому ?Звучит как крамола и издевательски нонсенс
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