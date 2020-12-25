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В Петербурге читают приговор историку Соколову. Смотрите, что происходит в зале суда

За убийство аспирантки Анастасии Ещенко прокуратура попросила историку 15 лет строгого режима, защита — вдвое меньше. Итоговое решение оглашает судья Юлия Максименко.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Описание видеозаписей у дома Соколова. Как он вышел, осмотрелся, ушел, вернулся через два часа и выбросил первый мешок.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Судья зачитала историю браузера компьютера Соколова. Он "гуглил" адреса вокруг дома. Это стало аргументом обвинения в пользу версии о том, что Соколов готовил убийство. На карту смотрел, чтобы якобы придумать, куда лучше выбросить тело.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Судья обозревает дневник Ещенко. Его нашли в компьютере. Описываются пожелания и переживания девушки. Соколова называла Сиром.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Пошла речь о сообщениях в телефонах Соколова. Ссоры с Настей, угрозы, в которых упоминается Понасенков. Сообщения, в которых Ещенко оскорбляет Соколова и его детей, пишет, что он ей не перезванивает и обманывает. Описание видео, снятого Соколовым в вечер убийства. Настя спрашивала, за что он ее бьет, упрекала что историк не купил ей телефон.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Через 1 час 8 минут оглашения приговора судья сделала перерыв - на глоток воды.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Протоколы осмотра места происшествия, предметов и прочие документы уголовного дела. Перечисляется, например, найденный читательский билет Ещенко, черный мешок на 220 литров, обрез.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Судья читает материалы дела с описанием найденной в квартире голове.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Показания Екатерины Пржигодзкой - с ней Соколов встречался в 2000-х - тоже оглашены. Она была студенткой филфака СПбГУ. В суде она подтвердила ранее рассказанное "Фонтанке".

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Супруга Соколова Анна Кукушкина. С 2012 года перестали жить вместе, развелись в 2018. Мог накричать, но насилие никогда не применял. Регулярно навещал детей, водил их в театры и музеи, давал деньги. Знала про конфликт с Понасенковым. Накануне убийства договорились, что Соколов заберет детей на выходные.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Сотрудники ГУП "Экострой" выловили из реки мешок с частями тела Ещенко.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В квартире Соколова нашли полтысячи патронов.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Адвокат историка Сергей Лукьянов. Он попросил не назначать больше 8 лет и привел для этого семь аргументов.

Фото: Павел Каравашкин.
Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Свидетель Вербовой. Это старый знакомый Соколова. Он был в его квартире на следующий день после убийства. Ничего особенного в поведении историка он в тот вечер не заметил. Второй гость рассказал примерно то же самое.

"Он был рад нас видеть", - говорили свидетели.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Сотрудник ППС первым открыл рюкзак, искал документы, а нашел руки с красным маникюром.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Показания врачей. Тоже говорили про рюкзак, с которым Соколов не хотел расставаться. Они первыми увидели в кармане куртки Соколова пистолет и позвали полицейских.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Не все успели в первый ряд.

Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Показания пожарных - вытащили Соколова, отдали медикам. Соколов прижимал к себе рюкзак.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Тонущего Соколова первым увидел таксист Айвазян. Соколов, с его слов, попросил никого не вызывать, а попробовать его вытащить самостоятельно.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Показания матери Ещенко - она знала о романе с преподавателем. Показания родителей Соколова - часто общался с детьми, жаловался на скандалы с Настей из-за дочерей.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Вольская услышала пять ударов о пол и стены. Были слышны плач и визг Ещенко, конфликт длился час-полтора. Потом послышался мирный диалог.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Показания соседки Вольской. Она говорила, что слышала ругань и "громкий женский визг". Выстрелов не слышала. Зато слышала, как Ещенко просила не трогать ее.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Максименко зачитывает показания одногруппника Ещенко. Это молодой человек, который позвал ее на день рождения. 7 ноября и ночью 8-го они переписывались. Рассказ Насти об этом приглашении, по версии Соколова, стал началом конфликта между парой.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Еще один тип из стримерского окружения - на этот раз ряженый.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Судья перешла к показаниям брата убитой, Сергея Ещенко. Сестра рассказывала ему, что подозревает Соколова в неверности. В ночь убийства она позвонила в слезах и сказала, что Соколов ударил ее головой о пол

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Объем приговора - на фото. Возможно, это еще не вся стопка судьи Юлии Максименко.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Александра Бакшеева активно участвовала в ток-шоу, не сильно держа себя в рамках профессионального защитника.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Стример, Понасенков (он тоже стримит) и Бакшеева монетизировали дело Соколова.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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К суду приехала бригада стримера-полумаргинала Сергея Иванова, который оказывает всяческую поддержку главным хейтерам Соколова - Понасенкову и адвокату Александре Бакшеевой.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Убийство случилось около трех утра 8 ноября. На вечер у него были намечены гости. Отменять визит не стал. Днем замыл кровь. Принял гостей, попил с ними коньяку, обсудил исторические факты, выпроводил и расчленил тело.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Соколов утверждает, что Ещенко бросилась на него с ножом. Он выстрелил с близкого расстояния в голову. Она подавала признаки жизни. Соколов не исключает, что пытался задушить. Потом еще три раза выстрелил.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Стопка с листами в руках судьи внушительная. Толщиной с пару сантиметров.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Вина Соколова подтверждается его показаниями как обвиняемого, читает судья.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Избавиться от тела Ещенко тоже решил, чтобы выиграть время.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Историк утверждает, что хотел покончить с собой, но ему нужно было время - для завещания детям и других формальностей.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Соколов утверждает, что ничего не помнит после первого выстрела.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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"В реке Мойке оказался после того как пытался утопить отчлененные руки Ещенко"

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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После ссоры за час до убийства "Соколов находился в отчаянии и не понимал что ему делать", читает судья.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В посвященной показаниям Соколова части приговора вошел рассказ о любовнике Ещенко, который якобы появился у нее в последние полтора года перед смертью.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В общем, были два конфликтных триггера - Понасенков и дети Соколова. К ним Ещенко начала относиться отвратительно.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Соколов называл Анастасию Ещенко - Изабель. Они собирались пожениться. Счастье длилось до того, как Соколов на канале Дмитрия "Гоблина" Пучкова разнес книгу Понасенкова "Новая история войны 1812 года". Начали поступать угрозы Соколову и Ещенко.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Суд установил, что первый выстрел в Ещенко не был смертельным.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Олег Соколов перед приговором.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Судья перечисляет повреждения Ещенко. Она скончалась от множественных травм после трех выстрелов. Соколов расчленил с помощью пилы-ножовки. Незаконно хранил обрез карабина отечественного производства ТОЗ-17.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Травлю, по мнению Соколова, устроил стример, конферансье и публицист Евгений Понасенков, написавший в 2017 году книгу «Первая научная история войны 1812 года». Себя он называет видным ученым-историком. Понасенков, родившийся в 1982 году, обвинил родившегося в 1956-м Соколова в краже концепции той самой войны. Соколов сделал детальный разбор книги, а обвинение в плагиате прокомментировал вот так:

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Это не сюрприз. Соколов признал вину в убийстве Ещенко и незаконном обороте оружия. Все дискуссии велись вокруг психотравмирующей ситуации (травля Понасенкова) и смягчающих обстоятельств.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Судья Юлия Максименко начала читать приговор. "Суд установил вину Соколова".

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Пожалуй, стоит вспомнить последнее слово Олега Соколова.

"Желаю быть наказанным, дабы искупить преступление. Но есть одно «но». Я хочу быть наказанным по справедливости. Я не ищу ухода из жизни, но и не дорожу ей. И если обращаться к родителям - пусть хоть ваш справедливый гнев обратится на нелюдя, который два года готовил нашу погибель. Плясал от радости при известии о смерти Насти. Я прошу ее родителей понять, что их дочь была для меня самой сильной любовью, последней любовью моей жизни".

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Слушателей пустили в зал

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Защита Соколова парировала:

"О какой подготовке к убийству может идти речь? Вы видели фабулу обвинения? Прокурор говорит, что отношение Анастасии к детям не было причиной убийства. Убийство, цитирую, произошло в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности - Соколов не желал делить внимание Ещенко с ее знакомыми, а Ещенко не желала делить внимание с детьми Соколова".

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Прокурор в прениях 14 декабря заявила:

"Соколов готовился и планировал хладнокровное убийство Ещенко. То, что она оскорбляла его детей, значения не имеет, как и травля со стороны Понасенкова".

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Накал эмоций на процессе отражает отрывок этого видео:

Автор: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В суд приехали родители убитой аспирантки Анастасии Ещенко.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Судебный процесс шел с явным обвинительным уклоном, считает защита Соколова. Судья Юлия Максименко и вправду позволяла прокурорам и Бакшеевой слишком многое - допрашивать оперативников, оглашать внепроцессуальные документы, под предлогом характеристики личности допрашивать явно заинтересованных и испытывающих неприязнь к Соколову.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Адвокат Соколова Сергей Лукьянов на месте, прокурор Ася Локоткова тоже мелькнула. Госпожи Бакшеевой, которая представляет потерпевшего, пока не видно.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Оглашение наметили на полдень 25 декабря, начало задерживается. Приговор вызвал ажиотаж. Перед залом становится все плотней, передает корреспондент «Фонтанки». У входа выстроились порядка 15 фотографов и операторов.

Олег Соколов
Олег СоколовФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин.
Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

sakorol
15 дадут
AEG
Фото "Еще один тип из стримерского окружения - на этот раз ряженый."

А я и не знал, что у французских солдат, оказывается, кеды были элементом форменной одежды.
Дмитрий Кондрашов
Судя по оговорочкам в трансляции, журналишко явно на стороне расчленителя. Братья Соколова по разуму денежку редакции занесли?
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