Описание видеозаписей у дома Соколова. Как он вышел, осмотрелся, ушел, вернулся через два часа и выбросил первый мешок.
Судья зачитала историю браузера компьютера Соколова. Он "гуглил" адреса вокруг дома. Это стало аргументом обвинения в пользу версии о том, что Соколов готовил убийство. На карту смотрел, чтобы якобы придумать, куда лучше выбросить тело.
Судья обозревает дневник Ещенко. Его нашли в компьютере. Описываются пожелания и переживания девушки. Соколова называла Сиром.
Пошла речь о сообщениях в телефонах Соколова. Ссоры с Настей, угрозы, в которых упоминается Понасенков. Сообщения, в которых Ещенко оскорбляет Соколова и его детей, пишет, что он ей не перезванивает и обманывает. Описание видео, снятого Соколовым в вечер убийства. Настя спрашивала, за что он ее бьет, упрекала что историк не купил ей телефон.
Через 1 час 8 минут оглашения приговора судья сделала перерыв - на глоток воды.
Протоколы осмотра места происшествия, предметов и прочие документы уголовного дела. Перечисляется, например, найденный читательский билет Ещенко, черный мешок на 220 литров, обрез.
Судья читает материалы дела с описанием найденной в квартире голове.
Показания Екатерины Пржигодзкой - с ней Соколов встречался в 2000-х - тоже оглашены. Она была студенткой филфака СПбГУ. В суде она подтвердила ранее рассказанное "Фонтанке".
Супруга Соколова Анна Кукушкина. С 2012 года перестали жить вместе, развелись в 2018. Мог накричать, но насилие никогда не применял. Регулярно навещал детей, водил их в театры и музеи, давал деньги. Знала про конфликт с Понасенковым. Накануне убийства договорились, что Соколов заберет детей на выходные.
Сотрудники ГУП "Экострой" выловили из реки мешок с частями тела Ещенко.
В квартире Соколова нашли полтысячи патронов.
Адвокат историка Сергей Лукьянов. Он попросил не назначать больше 8 лет и привел для этого семь аргументов.
Свидетель Вербовой. Это старый знакомый Соколова. Он был в его квартире на следующий день после убийства. Ничего особенного в поведении историка он в тот вечер не заметил. Второй гость рассказал примерно то же самое.
"Он был рад нас видеть", - говорили свидетели.
Сотрудник ППС первым открыл рюкзак, искал документы, а нашел руки с красным маникюром.
Показания врачей. Тоже говорили про рюкзак, с которым Соколов не хотел расставаться. Они первыми увидели в кармане куртки Соколова пистолет и позвали полицейских.
Не все успели в первый ряд.
Показания пожарных - вытащили Соколова, отдали медикам. Соколов прижимал к себе рюкзак.
Тонущего Соколова первым увидел таксист Айвазян. Соколов, с его слов, попросил никого не вызывать, а попробовать его вытащить самостоятельно.
Показания матери Ещенко - она знала о романе с преподавателем. Показания родителей Соколова - часто общался с детьми, жаловался на скандалы с Настей из-за дочерей.
Вольская услышала пять ударов о пол и стены. Были слышны плач и визг Ещенко, конфликт длился час-полтора. Потом послышался мирный диалог.
Показания соседки Вольской. Она говорила, что слышала ругань и "громкий женский визг". Выстрелов не слышала. Зато слышала, как Ещенко просила не трогать ее.
Максименко зачитывает показания одногруппника Ещенко. Это молодой человек, который позвал ее на день рождения. 7 ноября и ночью 8-го они переписывались. Рассказ Насти об этом приглашении, по версии Соколова, стал началом конфликта между парой.
Еще один тип из стримерского окружения - на этот раз ряженый.
Судья перешла к показаниям брата убитой, Сергея Ещенко. Сестра рассказывала ему, что подозревает Соколова в неверности. В ночь убийства она позвонила в слезах и сказала, что Соколов ударил ее головой о пол
Объем приговора - на фото. Возможно, это еще не вся стопка судьи Юлии Максименко.
Александра Бакшеева активно участвовала в ток-шоу, не сильно держа себя в рамках профессионального защитника.
Стример, Понасенков (он тоже стримит) и Бакшеева монетизировали дело Соколова.
К суду приехала бригада стримера-полумаргинала Сергея Иванова, который оказывает всяческую поддержку главным хейтерам Соколова - Понасенкову и адвокату Александре Бакшеевой.
Убийство случилось около трех утра 8 ноября. На вечер у него были намечены гости. Отменять визит не стал. Днем замыл кровь. Принял гостей, попил с ними коньяку, обсудил исторические факты, выпроводил и расчленил тело.
Соколов утверждает, что Ещенко бросилась на него с ножом. Он выстрелил с близкого расстояния в голову. Она подавала признаки жизни. Соколов не исключает, что пытался задушить. Потом еще три раза выстрелил.
Стопка с листами в руках судьи внушительная. Толщиной с пару сантиметров.
Вина Соколова подтверждается его показаниями как обвиняемого, читает судья.
Избавиться от тела Ещенко тоже решил, чтобы выиграть время.
Историк утверждает, что хотел покончить с собой, но ему нужно было время - для завещания детям и других формальностей.
Соколов утверждает, что ничего не помнит после первого выстрела.
"В реке Мойке оказался после того как пытался утопить отчлененные руки Ещенко"
После ссоры за час до убийства "Соколов находился в отчаянии и не понимал что ему делать", читает судья.
В посвященной показаниям Соколова части приговора вошел рассказ о любовнике Ещенко, который якобы появился у нее в последние полтора года перед смертью.
В общем, были два конфликтных триггера - Понасенков и дети Соколова. К ним Ещенко начала относиться отвратительно.
Соколов называл Анастасию Ещенко - Изабель. Они собирались пожениться. Счастье длилось до того, как Соколов на канале Дмитрия "Гоблина" Пучкова разнес книгу Понасенкова "Новая история войны 1812 года". Начали поступать угрозы Соколову и Ещенко.
Суд установил, что первый выстрел в Ещенко не был смертельным.
Олег Соколов перед приговором.
Судья перечисляет повреждения Ещенко. Она скончалась от множественных травм после трех выстрелов. Соколов расчленил с помощью пилы-ножовки. Незаконно хранил обрез карабина отечественного производства ТОЗ-17.
Травлю, по мнению Соколова, устроил стример, конферансье и публицист Евгений Понасенков, написавший в 2017 году книгу «Первая научная история войны 1812 года». Себя он называет видным ученым-историком. Понасенков, родившийся в 1982 году, обвинил родившегося в 1956-м Соколова в краже концепции той самой войны. Соколов сделал детальный разбор книги, а обвинение в плагиате прокомментировал вот так:
Это не сюрприз. Соколов признал вину в убийстве Ещенко и незаконном обороте оружия. Все дискуссии велись вокруг психотравмирующей ситуации (травля Понасенкова) и смягчающих обстоятельств.
Судья Юлия Максименко начала читать приговор. "Суд установил вину Соколова".
Пожалуй, стоит вспомнить последнее слово Олега Соколова.
"Желаю быть наказанным, дабы искупить преступление. Но есть одно «но». Я хочу быть наказанным по справедливости. Я не ищу ухода из жизни, но и не дорожу ей. И если обращаться к родителям - пусть хоть ваш справедливый гнев обратится на нелюдя, который два года готовил нашу погибель. Плясал от радости при известии о смерти Насти. Я прошу ее родителей понять, что их дочь была для меня самой сильной любовью, последней любовью моей жизни".
Слушателей пустили в зал
Защита Соколова парировала:
"О какой подготовке к убийству может идти речь? Вы видели фабулу обвинения? Прокурор говорит, что отношение Анастасии к детям не было причиной убийства. Убийство, цитирую, произошло в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности - Соколов не желал делить внимание Ещенко с ее знакомыми, а Ещенко не желала делить внимание с детьми Соколова".
Прокурор в прениях 14 декабря заявила:
"Соколов готовился и планировал хладнокровное убийство Ещенко. То, что она оскорбляла его детей, значения не имеет, как и травля со стороны Понасенкова".
Накал эмоций на процессе отражает отрывок этого видео:
Автор: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
В суд приехали родители убитой аспирантки Анастасии Ещенко.
Судебный процесс шел с явным обвинительным уклоном, считает защита Соколова. Судья Юлия Максименко и вправду позволяла прокурорам и Бакшеевой слишком многое - допрашивать оперативников, оглашать внепроцессуальные документы, под предлогом характеристики личности допрашивать явно заинтересованных и испытывающих неприязнь к Соколову.
Адвокат Соколова Сергей Лукьянов на месте, прокурор Ася Локоткова тоже мелькнула. Госпожи Бакшеевой, которая представляет потерпевшего, пока не видно.
Оглашение наметили на полдень 25 декабря, начало задерживается. Приговор вызвал ажиотаж. Перед залом становится все плотней, передает корреспондент «Фонтанки». У входа выстроились порядка 15 фотографов и операторов.