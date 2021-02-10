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Петербургский суд отказался удалять выпуск «Док-Ток» на Первом канале про историка-расчленителя Соколова

В Петербурге суд отказал Олегу Соколову в иске к Первому каналу и бывшей любовнице Екатерине Пржигодзкой. Историк добивался ликвидации выпуска «Док-Ток» о себе.

О решении Петроградского районного суда сообщает 10 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Иск о защите чести и достоинства Соколов подал в ноябре 2020 года, требуя у телевизионщиков и Пржигодзкой опровержения сказанных ею слов. В «Док-Ток» Екатерина вспомнила обстоятельства 2009 года, когда, по ее утверждению, Соколов распускал руки, душил и подносил горячий утюг к ее лицу. Суд посчитал, что эти сведения нельзя считать недостоверными и порочащими.

В декабре 2020 года Соколов получил 12,5 года за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, ставшей следующей любовницей историка после Пржигодзкой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

DEMOMON
Чикатило ваще охренел?
Maik5
У него ни чести, ни достоинства.
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