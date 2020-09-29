К петербургскому яхт-клубу прибило мешок с расчленённым телом
Следователи и полиция прибыли вечером 29 сентября в яхтенный порт «Геркулес». Там к берегу прибило мешок с расчленённым телом.
Как сообщил «Фонтанке» собеседник в правоохранительных органах, в 17.15 по адресу: Береговая, 19, прибило мешок. В нём находился труп без головы и рук. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, подробности выясняются.
Неделей ранее рыбак выудил из Екатерингофки строительный мешок с мужским бедром и ротором от асинхронного двигателя, который, по всей видимости, использовали в качестве утяжелителя.
Эпизоды с расчленением тел происходят в Петербурге с пугающей частотой. В воскресенье, 20 сентября, на крыше дома в центре Петербурга нашли детский череп и фрагменты скелета. Человеческие останки в течение года с регулярностью попадают в новостную повестку. В ноябре 2019 года с женскими руками в портфеле из Мойки достали историка Олега Соколова. Руки принадлежали его возлюбленной и аспирантке Анастасии Ещенко, части её тела искали ещё два дня.
В июне 2020 года в реке Мга водолазы обнаружили мужское туловище с силиконовыми имплантами, которые были установлены у него в груди. Голова и конечности отсутствовали.
27 июля задержали последователя экс-доцента Соколова после того, как под окнами на проспекте Художников нашли части его жены. В это время умершего рэпера Энди Картрайта расчленяла его вдова.
В сентябре отрезанные части тела женщины в пакетах нашли в Волховском районе Ленобласти в реке Сясь.