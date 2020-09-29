К петербургскому яхт-клубу прибило мешок с расчленённым телом

Следователи и полиция прибыли вечером 29 сентября в яхтенный порт «Геркулес». Там к берегу прибило мешок с расчленённым телом.

Как сообщил «Фонтанке» собеседник в правоохранительных органах, в 17.15 по адресу: Береговая, 19, прибило мешок. В нём находился труп без головы и рук. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, подробности выясняются.

Неделей ранее рыбак выудил из Екатерингофки строительный мешок с мужским бедром и ротором от асинхронного двигателя, который, по всей видимости, использовали в качестве утяжелителя.