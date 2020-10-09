Президент Киргизии поручил ввести армию и военную технику в Бишкек. В столице слышны выстрелы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения. Об этом 9 октября пресс-служба главы государства сообщает на его официальном сайте.
«Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20:00 часов 9 октября 2020 года до 08:00 часов 21 октября 2020 года», — говорится в сообщении.
Жээнбеков также назначил комендантом столицы заместителя министра внутренних дел Киргизии Алмазбека Орозалиева. Помимо этого, он поручил «ввести на территорию города воинские формирования с военной техникой для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».
Тем временем, как передает корреспондент ТАСС, на митинге на центральной площади Бишкека Ала-Тоо стали слышны выстрелы. По данным РИА Новости, там началось столкновение сторонников противоборствующих сил. Агрессивно настроенные митингующие используют палки и пластиковые бутылки, прозвучало несколько хлопков, похожих на выстрел, пишет агентство со ссылкой на своего корреспондента, который находится в месте событий.
Беспорядки в Бишкеке начались на следующий день после парламентских выборов, в ходе которых большинство мест в однопалатном законодательном органе Киргизии досталось двум «партиям власти», которые ранее в парламенте представлены не были. При этом сразу три партии потеряли все свои мандаты. Об этом «Фонтанке» рассказал бывший посол Киргизии в США Кадыр Токтогулов. Вскоре ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. В ходе беспорядков пострадали более тысячи человек.
Тем временем, в стенах парламента не утихают разговоры об импичменте. О местонахождении действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова известно мало, по словам его пресс-секретаря, он «продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке». Сегодня он принял отставку главы кабинета министров, правительство страны также считается распущенным. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что она «напоминает бардак и хаос».