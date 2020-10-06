Выборы в Киргизии признаны недействительными. Оппозиция сформировала координационный совет
Оппозиция Киргизии формирует координационный совет на фоне заявления ЦИК о недействительности результатов выборов.
«ЦИК приняла решение признать итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 4 октября, недействительными», — сообщает 6 октября издание 24.kg со ссылкой на члена Центризбиркома Гульнара Джурабаева.
По его словам, выборной кампанией депутаты «дискредитировали себя», поэтому рассматривается вариант сложения полномочий.
Также в республике был создан координационный совет оппозиции, в который вошли бывший премьер Омурбек Бабанов, руководитель оппозиционной партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, лидер «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, депутаты Алтынбек Сулайманов и Равшан Джеенбеков, а также бывший премьер-министр Темир Сариев.
К утру вторника недовольные итогами парламентских выборов в республике люди захватили здания правительства, парламента и мэрии. Оппозиция в Бишкеке избрала временного мэра, им стал Жоошбек Коеналиев, кандидат от партии «Республика».