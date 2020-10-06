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06.10.2020 11:44
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Выборы в Киргизии признаны недействительными. Оппозиция сформировала координационный совет

Оппозиция Киргизии формирует координационный совет на фоне заявления ЦИК о недействительности результатов выборов.

«ЦИК приняла решение признать итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 4 октября, недействительными», — сообщает 6 октября издание 24.kg со ссылкой на члена Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

По его словам, выборной кампанией депутаты «дискредитировали себя», поэтому рассматривается вариант сложения полномочий.

Также в республике был создан координационный совет оппозиции, в который вошли бывший премьер Омурбек Бабанов, руководитель оппозиционной партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, лидер «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, депутаты Алтынбек Сулайманов и Равшан Джеенбеков, а также бывший премьер-министр Темир Сариев.

К утру вторника недовольные итогами парламентских выборов в республике люди захватили здания правительства, парламента и мэрии. Оппозиция в Бишкеке избрала временного мэра, им стал Жоошбек Коеналиев, кандидат от партии «Республика».

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Комментарии (16)

dragvs
Главу ЦИК обязательно в отставку, выбрать компромиссную фигуру и навести порядок. Что мешало Усатому Таракану так сделать в Белоруссии и не доводить до критической ситуации?
alexpalspb
Кстати, вы обратили внимание, что их ОМОН не прятал лица? В полном обмундировании, но без балаклав.
Oleg_I
Белорусам можно было бы поучиться.
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