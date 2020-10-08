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08.10.2020 07:37
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В ходе беспорядков в Киргизии пострадали более тысячи человек

Более тясячи человек пострадали в ходе произошедших в столице Киргизии массовых беспорядков. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики 8 октября.

"За все время за медицинской помощью обратились 1 002 человека. Из них 204 были госпитализированы, остальные направлены "на амбулаторное лечение", - рассказали в министерстве ТАСС.

По данным Минздрава, во время столкновений между противниками признания итогов состоявшихся 4 октября парламентских выборов и сотрудниками МВД один человек погиб.

В ночь на после парламентских выборов в Киргизии представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Они захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков.

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Комментарии (2)

Елена Владимирова
Люди борются за свободу и расширение своего самосознания
DMITRII78
Они знают, что делают!!! Там просто не любят несправедливость. Это свободная страна!!!
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