В ходе беспорядков в Киргизии пострадали более тысячи человек

Более тясячи человек пострадали в ходе произошедших в столице Киргизии массовых беспорядков. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики 8 октября.
"За все время за медицинской помощью обратились 1 002 человека. Из них 204 были госпитализированы, остальные направлены "на амбулаторное лечение", - рассказали в министерстве ТАСС.
По данным Минздрава, во время столкновений между противниками признания итогов состоявшихся 4 октября парламентских выборов и сотрудниками МВД один человек погиб.
В ночь на после парламентских выборов в Киргизии представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Они захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков.