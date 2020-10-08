В ходе беспорядков в Киргизии пострадали более тысячи человек

Более тясячи человек пострадали в ходе произошедших в столице Киргизии массовых беспорядков. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики 8 октября.

"За все время за медицинской помощью обратились 1 002 человека. Из них 204 были госпитализированы, остальные направлены "на амбулаторное лечение", - рассказали в министерстве ТАСС.

По данным Минздрава, во время столкновений между противниками признания итогов состоявшихся 4 октября парламентских выборов и сотрудниками МВД один человек погиб.