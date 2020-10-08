Президент Киргизии «нашёлся» после новостей о закрытии границ страны. Кремль не готов говорить об убежище для Жээнбекова из-за «бардака и хаоса»

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков нашёлся после сообщений Совета безопасности о перекрытии границ страны. В четверг, 8 октября, замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев заявил о том, что руководители государства скрываются после начала беспорядков, вызванных парламентскими выборами 4 октября.

«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов (премьер-министр. — Прим. ред.), уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавал. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям», — заявил Суваналиев в разговоре с агентством «Интерфакс» и отметил, что местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова неизвестно.

«Политические партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку», — добавил замглавы Совбеза Киргизии. Спустя несколько часов агентство ТАСС процитировало пресс-секретаря Жээнбекова о том, что президент всё-таки находится в киргизской столице. «Президент продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке», — заявила российскому госагентству пресс-секретарь главы киргизского государства Толгонай Стамалиева. Однако точное местонахождение Жээнбекова она уточнить не смогла, заверив, что президент «проводит переговоры лично с политическими силами». На этом фоне стало известно, что Москва пока не готова говорить о предоставлении действующему президенту Киргизии политического убежища. «Подождите, пока не идет об этом речь, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Официальный представитель Кремля уточнил, что не располагает информацией о том, что Жээнбеков якобы уже находится в России.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы поддержать и вас как главу государства, и Кыргызстан, народ Кыргызстана в реализации тех масштабных целей, которые вы ставите по развитию страны», — говорил Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой 28 сентября.

«Ситуация напоминает бардак и хаос», — добавил сегодня Песков и выразил надежду, что «в том числе и усилия исполняющего обязанности Совета безопасности, и председателя ГКНБ будут способствовать стабилизации этой ситуации». Директор ФСБ РФ Александр Бортников ранее в телефонном разговоре выразил замсекретаря Совбеза Киргизии Суваналиеву поддержку в усилиях по нормализации обстановки в республике.

Беспорядки в Бишкеке начались на следующий день после парламентских выборов, в ходе которых большинство мест в однопалатном законодательном органе Киргизии досталось двум «партиям власти», которые ранее в парламенте представлены не были. При этом сразу три партии потеряли все свои мандаты. Об этом «Фонтанке» рассказал бывший посол Киргизии в США Кадыр Токтогулов.



Уже во вторник ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. В ходе беспорядков пострадали более тысячи человек.

