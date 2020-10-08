«В стране есть легитимный президент». Глава Киргизии Жээнбеков не собирается уходить

«Президент еще раз подчеркнул, что сейчас для него главная задача — вернуть ситуацию в стране в правовое русло. Он еще раз подчеркнул, что в стране сейчас легитимный президент, а также легитимный парламент страны, поэтому он отметил, что видит важным организовать встречу со спикером», — цитирует Стамалиеву ТАСС.

Легитимный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков настаивает, что в стране прежняя власть. Что он и глава парламента Мыктыбек Абдылдаев остаются исполнять свои обязанности. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева.

«Во время разговора (президента и спикера парламента. — Прим. ред.) был затронут вопрос импичмента, который звучит в стенах парламента», — отметила Стамалиева. Что конкретно сказали друг другу про импичмент Жээнбеков и Абдылдаев, не уточняется, но президент Киргизии «особо подчеркнул роль спикера страны» в вопросе урегулирования сложившейся ситуации, добавила пресс-секретарь.

Ранее в Кремле заявили, что не знают ничего о местонахождении президента Киргизии, а говорить о предоставлении ему убежища в РФ преждевременно. При этом Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию в Киргизии как «бардак и хаос». При этом директор ФСБ России Бортников ведёт переговоры с заместителем Совбеза Киргизии Суваналиевым, который называет премьера Киргизии «реваншистом». Президент России Владимир Путин в конце сентября заявлял, что будет оказывать всевозможную помощь президенту Жээнбекову, когда лидер Киргизии за неделю до парламентских выборов посещал Сочи.

Беспорядки в Бишкеке начались на следующий день после выборов, в ходе которых большинство мест в однопалатном законодательном органе Киргизии досталось двум «партиям власти», которые ранее в парламенте представлены не были. При этом сразу три партии потеряли все свои мандаты. Об этом «Фонтанке» рассказал бывший посол Киргизии в США Кадыр Токтогулов.