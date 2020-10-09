Киргизия осталась без премьер-министра и правительства

Киргизский президент принял отставку главы кабинета министров.
«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому <...> принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова», — сообщается 9 октября на сайте главы республики.
Правительство страны также считается распущенным.
Четыре партии — «Республика», «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Реформа» — выдвинули своего кандидата Омурбека Бабанова. Группа депутатов также предложила на место главы правительства члена парламента Садыра Жапарова, освобождения которого из колонии добивались протестующие.
Беспорядки в Бишкеке начались на следующий день после парламентских выборов, в ходе которых большинство мест в однопалатном законодательном органе Киргизии досталось двум «партиям власти», которые ранее в парламенте представлены не были. При этом сразу три партии потеряли все свои мандаты. Об этом «Фонтанке» рассказал бывший посол Киргизии в США Кадыр Токтогулов. Вскоре ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. В ходе беспорядков пострадали более тысячи человек.
Тем временем, в стенах парламента не утихают разговоры об импичменте. О местонахождении действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова известно мало, по словам его пресс-секретаря, он «продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке». В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что она «напоминает бардак и хаос».