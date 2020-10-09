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09.10.2020 10:59
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Киргизия осталась без премьер-министра и правительства

Киргизский президент принял отставку главы кабинета министров.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому <...> принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова», — сообщается 9 октября на сайте главы республики.

Правительство страны также считается распущенным.

Четыре партии — «Республика», «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Реформа» — выдвинули своего кандидата Омурбека Бабанова. Группа депутатов также предложила на место главы правительства члена парламента Садыра Жапарова, освобождения которого из колонии добивались протестующие.

Беспорядки в Бишкеке начались на следующий день после парламентских выборов, в ходе которых большинство мест в однопалатном законодательном органе Киргизии досталось двум «партиям власти», которые ранее в парламенте представлены не были. При этом сразу три партии потеряли все свои мандаты. Об этом «Фонтанке» рассказал бывший посол Киргизии в США Кадыр Токтогулов. Вскоре ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. В ходе беспорядков пострадали более тысячи человек.

Тем временем, в стенах парламента не утихают разговоры об импичменте. О местонахождении действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова известно мало, по словам его пресс-секретаря, он «продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке». В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что она «напоминает бардак и хаос».

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