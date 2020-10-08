Под 80% «Острова фортов» в Кронштадте есть инвесторы. Пальцем показали только на Дерипаску
Для 80% объектов будущего «Острова фортов» найдены инвестиции. Имена на разглашаются.
О текущей стадии переговоров 8 октября рассказала курирующая проект Ксения Шойгу. Стоимость создания этого кластера будет понятна только после разработки проектно-сметной документации.
Имена конкретных инвесторов и меценатов Шойгу назвать отказалась, сославшись на коммерческую тайну. Однако на прямой вопрос — остается ли в проекте Олег Дерипаска — ответила утвердительно. Напомним, год назад Ксения Шойгу сообщила, что договорилась с Дерипаской о проработке проекта по строительству марины «рамках эффективной финансовой модели»
Совет по культурному наследию 8 октября рассмотрел эскизы реставрации трех кронштадтских фортов («Александр I», «Петр I» и «Кроншлот») с их приспособлением под современное использование. Посещение фортов планируется связать с новым музейно-историческим центром.
Реставрация трёх фортов включена в Государственную программу Министерства культуры по развитию культуры. Одновременно она является частью проекта «Остров фортов», который курирует Ксения Шойгу. «Старейшие форты — «Петр I», «Император Александр I» и «Кроншлот» будут отреставрированы к 2025 году, — говорится на сайте проекта. — Они станут не просто музейными объектами, но и будут приспособлены под общее пользование и подарят новые возможности для образования, творчества и досуга посетителям всех возрастов».
Проект был представлен на ПМЭФ-2019 и на Восточном экономическом форуме. В феврале 2020 года федеральный бюджет выделил на «Кроншлот» и «Петр I» 4,5 млрд рублей — 2,3 млрд и 2,2 млрд соответственно.
Заказчиком работ выступает федеральное казённое предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны». Первые контракты на инженерные изыскания, обмеры и обследование фундаментов в трех фортах заключили уже весной. В конце июля начались подводные археологические исследования.