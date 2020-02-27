Правительство выделило 4,5 млрд рублей на реконструкцию фортов Кроншлот и Петр I. Развивать их планировала компания Ксении Шойгу

Кто будет проводить реконструкцию, не указывается. Ранее такую задачу на себя намеревалась взять некоммерческая организация «Остров фортов», заместителем председателя инвестиционного комитета которого является Ксения Шойгу, дочь министра обороны Сергея Шойгу.

Сообщается, что 2,2 млрд рублей пойдут на ремонт форта Петр I, ещё 2,3 млрд рублей — на Кроншлот. Заказчиком работ выступает федеральное казённое предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны».

Правительство РФ выделит 4,5 млрд рублей на реконструкцию двух фортов Кронштадта — Кроншлот и Петр I. Такое распоряжение подписал 26 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следует из данных портала правовой информации.

На Петербургском международном экономическом форуме 2020 года Газпромбанк представил проект создания туристического кластера «Кронштадт. Остров фортов», включающего территорию фортов Кроншлот и Александр I. На них предлагалось открыть гостиницы, музеи, океанариум, детский технопарк, дайвинг-центр и другие туристические сооружения.

Ранее форт Кроншлот был передан с ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа. Пётр I принадлежит Минобороны.

