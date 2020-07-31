В рамках археологических исследований планируется осмотреть состояние подводной части фортов и ее шпунтовое усиление и по итогам разработать рекомендации для дальнейшей реставрации. Как отмечают в АНО «Остров фортов», исследования этой части акватории Финского залива еще не проводились, хотя территория использовалась в течение трехсот лет — высока вероятность, что водолазы смогут найти ценные артефакты.

Исследования планируется вести до конца августа. После того как водолазы изучат основания фортов, аналогичные работы проведут в акватории Каботажной гавани в районе будущей яхтенной марины и планируемой трассы канатной дороги с острова Котлин на форт «Император Александр I».