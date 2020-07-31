Проект реставрации фортов Кронштадта начался с водолазов. На дне залива обнаружили кирпичи
В Кронштадте начались подводные археологические исследования фортов, которые проводят для их дальнейшей реконструкции. Как сообщает АНО «Остров фортов» 31 июля, первые погружения водолазы совершили в радиусе 50 метров от основания «Кроншлота» и форта «Император Александр I». На дне Финского залива нашли клейменные кирпичи начала XIX века.
В рамках археологических исследований планируется осмотреть состояние подводной части фортов и ее шпунтовое усиление и по итогам разработать рекомендации для дальнейшей реставрации. Как отмечают в АНО «Остров фортов», исследования этой части акватории Финского залива еще не проводились, хотя территория использовалась в течение трехсот лет — высока вероятность, что водолазы смогут найти ценные артефакты.
Исследования планируется вести до конца августа. После того как водолазы изучат основания фортов, аналогичные работы проведут в акватории Каботажной гавани в районе будущей яхтенной марины и планируемой трассы канатной дороги с острова Котлин на форт «Император Александр I».
Работы проводятся в рамках реставрации фортов «Император Петр I», «Кроншлот» и «Император Александр I». Напомним, в мае первые контракты в проекте «Кронштадт. Остров фортов» — на реставрационные работы — заключило Министерство культуры. Членом рабочей группы, с задачей найти инвесторов, является член правления Газпромбанка Ксения Шойгу, дочь министра обороны. В феврале из бюджета России на реконструкцию двух фортов «Император Петр I» и «Кроншлот» — выделено 4,5 млрд рублей, всего речь изначально шла о вложениях до полутриллиона.