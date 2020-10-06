Вирусолог заявил, что вторая волна коронавируса в России будет более жесткой
Вторая волна коронавируса в России будет более жесткой, поскольку накладывается на сезонный рост респираторных заболеваний. Но система здравоохранения к ней готова, заявил 6 октября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тысячи. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», — рассказал Альтштейн РИА Новости.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 11 615 новых случаев коронавируса. Лидером остается Москва с 4082 случаями, в Петербурге 411 новых заболевших.
Мэр столицы Сергей Собянин из-за роста заболеваемости увеличил осенние каникулы для московских школьников до двух недель, после чего детей переведут на дистанционное обучение. В Петербурге решение по каникулам примут, если будет стремительный рост заболеваемости. В столице власти обязали перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленку. «Ведомости» утверждают, что в мэрии задумались о возвращении пропускного режима.
Кремль заверил, что жестких ограничений из-за COVID-19 вводиться не будет. Оперштаб по борьбе с коронавирусом также отрицал планы по закрытию границ РФ и ограничению полетов.