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06.10.2020 11:55
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Вирусолог заявил, что вторая волна коронавируса в России будет более жесткой

Вторая волна коронавируса в России будет более жесткой, поскольку накладывается на сезонный рост респираторных заболеваний. Но система здравоохранения к ней готова, заявил 6 октября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тысячи. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», — рассказал Альтштейн РИА Новости.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 11 615 новых случаев коронавируса. Лидером остается Москва с 4082 случаями, в Петербурге 411 новых заболевших.

Мэр столицы Сергей Собянин из-за роста заболеваемости увеличил осенние каникулы для московских школьников до двух недель, после чего детей переведут на дистанционное обучение. В Петербурге решение по каникулам примут, если будет стремительный рост заболеваемости. В столице власти обязали перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленку. «Ведомости» утверждают, что в мэрии задумались о возвращении пропускного режима.

Кремль заверил, что жестких ограничений из-за COVID-19 вводиться не будет. Оперштаб по борьбе с коронавирусом также отрицал планы по закрытию границ РФ и ограничению полетов.

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Комментарии (6)

Deniel_Mi
Вторая волна испанки тоже была смертоноснее первой и третьей, и пик смертей от испанки пришелся на конец октября-начало ноября 1918 года.
Diderot
Таких предсказателей сейчас пруд пруди
Wuhan Proletarian
Суровые годы уходят
...
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
...
Утрите суровые слезы
(с)
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