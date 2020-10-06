Вирусолог заявил, что вторая волна коронавируса в России будет более жесткой

Вторая волна коронавируса в России будет более жесткой, поскольку накладывается на сезонный рост респираторных заболеваний. Но система здравоохранения к ней готова, заявил 6 октября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.



«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тысячи. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», — рассказал Альтштейн РИА Новости.



По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 11 615 новых случаев коронавируса. Лидером остается Москва с 4082 случаями, в Петербурге 411 новых заболевших.

