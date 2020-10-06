В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В России больше 11600 новых случаев
Коронавирусная статистика продолжает ухудшаться в Петербурге с каждым днем. В городе зарегистрировали 411 новых заболевших, сообщает 6 октября оперативный штаб. Статистика по всей России неуклонно приближается к 12 тысячам новых случаев в сутки.
Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Всего насчитали 11 615 новых случаев коронавируса. Москва по ежедневному приросту остается на первой строчке с 4082. Петербург удерживает второе место. С начала пандемии в городе выявили уже 45 176 случаев коронавируса.
В России общее число заболевших составляет уже 1 237 504. Это четвертый результат в мире после Бразилии (4,9 миллиона), Индии (почти 6,7 миллиона) и США (7,5 миллиона). Большинство заболевших россиян (988 576) вылечились, а летальных исходов зафиксировали 21 663.