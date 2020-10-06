FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +12
78.13р91.66р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
06.10.2020 10:39
18
Печать

В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В России больше 11600 новых случаев

Коронавирусная статистика продолжает ухудшаться в Петербурге с каждым днем. В городе зарегистрировали 411 новых заболевших, сообщает 6 октября оперативный штаб. Статистика по всей России неуклонно приближается к 12 тысячам новых случаев в сутки.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Всего насчитали 11 615 новых случаев коронавируса. Москва по ежедневному приросту остается на первой строчке с 4082. Петербург удерживает второе место. С начала пандемии в городе выявили уже 45 176 случаев коронавируса.

В России общее число заболевших составляет уже 1 237 504. Это четвертый результат в мире после Бразилии (4,9 миллиона), Индии (почти 6,7 миллиона) и США (7,5 миллиона). Большинство заболевших россиян (988 576) вылечились, а летальных исходов зафиксировали 21 663.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

wirvinna
Если маски так так хорошо помогают, зачем заставлять их носить? Не заставляет же смольный носить шапки, шарфы, носки, которые тоже помогают от простуды. Но если я боясь простудиться надеваю шарф и шапку, мне не придёт в голову заставлять делать то же самое соседа. И если бы не давление властей, и не вся эта истерия, с масками было бы то же что и с надеванием шапок по осени.
Только проблема в том что пока люди настроены так как сейчас, вопрос эффективности ношения масок как и вопрос эффективности молитв, научному доказательству не подлежит.
Coro199
Ну вот вопрос! Ректор СПбГУВМ (бывш. СПбГАВМ,ЛВИ) не хочет отправлять студентов не на каникулы не на дистанционку. Повторяю не хочет!!!! у него в общежитиях ковидных находят, блоками закрывают, а он не хочет. Студенты в переполненном метро катаются, хотя могут и на дистанционку полностью уйти, а то полумеры какие-то, 50 на 50 бред!!!! Ну ладно бы сами студенты вопить начали. Вот родителям, которые в других городах, видят всю ситуацию, сейчас очень не весело. Сильный страх за детей и боянь что всё закроют(аэропорты, вокзалы и т.п.). В центре города, блок с парнями закрыт, нашли ковидного, никого не выпускают, ждите врача. И самое главное никому не говорите! Вразумите ректора!! Ау!!
Wuhan Proletarian
Все в землю лягут,
Все прахом будет.
(с) Песня о Соколе
Кроме Владимира Владимировича, конечно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний