В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В России больше 11600 новых случаев

Коронавирусная статистика продолжает ухудшаться в Петербурге с каждым днем. В городе зарегистрировали 411 новых заболевших, сообщает 6 октября оперативный штаб. Статистика по всей России неуклонно приближается к 12 тысячам новых случаев в сутки.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Всего насчитали 11 615 новых случаев коронавируса. Москва по ежедневному приросту остается на первой строчке с 4082. Петербург удерживает второе место. С начала пандемии в городе выявили уже 45 176 случаев коронавируса.