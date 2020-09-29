Дети часто болеют бессимптомно. Собянин в Москве увеличил школьные каникулы до двух недель

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их во всех школах одномоментно (в некоторых школах они начинались позднее) — с 5 по 18 октября.



Как сообщается 29 сентября на сайте Собянина, решение принято «по рекомендации санитарных врачей, с учётом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом». В период каникул дистанционных занятий не будет.



На эти две недели приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, — чтобы «избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний». Детские сады (дошкольные группы) продолжат работать по обычному графику.

