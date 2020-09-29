Дети часто болеют бессимптомно. Собянин в Москве увеличил школьные каникулы до двух недель
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их во всех школах одномоментно (в некоторых школах они начинались позднее) — с 5 по 18 октября.
Как сообщается 29 сентября на сайте Собянина, решение принято «по рекомендации санитарных врачей, с учётом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом». В период каникул дистанционных занятий не будет.
На эти две недели приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, — чтобы «избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний». Детские сады (дошкольные группы) продолжат работать по обычному графику.
«Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», — подчёркивает Собянин. По его словам, каникулы лучше провести дома или на даче, а если выходить гулять, то только во двор или ближайший парк.
25 сентября в Москве в связи с ростом заболеваемости COVID-19 ввели ограничения для пожилых людей, а компании попросили по возможности перевести сотрудников на удалённую работу. В московской мэрии на удалёнку перешла треть работников, в Минсельхозе — половина. В целом по России ограничения вводить пока не планируют.
Количество заболевших коронавирусом растет в России и Петербурге. Однако губернатор города Александр Беглов только просит петербуржцев быть более ответственными.