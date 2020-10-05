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05.10.2020 19:58
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Смольный не исключает досрочной отправки петербургских школьников на каникулы из-за коронавируса

Петербургских школьников могут раньше времени отправить на каникулы, если ситуация с заболеваемостью в городе будет развиваться стремительно. Об этом 5 октября заявила вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Каникулы у нас плановые — 26 октября. До каникул у нас остается три недели. Если ситуация начнет развиваться стремительно, возможно, мы уйдем на каникулы чуточку пораньше, но пока ситуация не предвещает такого развития событий», — сказала она.

По словам Потехиной, сейчас на дистанционном обучении в Петербурге находятся 65 классов из более чем 20 тыс. классов. В основном это «взрослые» ученики — из средней и старшей школы. Среди учеников начальной школы в городе удаленно обучается один-единственный четвертый класс.

Стандартный срок пребывания на дистанте составляет две недели. Если в классе возникает очаг заболевания, директор школы имеет право на время отправить коллектив на удаленку, для этого не обязательно дожидаться предписания Роспотребнадзора, отметила вице-губернатор. На вопрос о том, готовы ли петербургские школы к дистанционному обучению, она сказала: «Педагоги знают, как в таком случае работать с ребятами. Опыт, может быть, не самый желаемый, но опыт такой есть».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин из-за роста заболеваемости увеличил осенние каникулы для московских школьников до двух недель. Петербург на тот момент такую возможность не рассматривал.

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Комментарии (21)

solary
Не повезло нам с Лопатой. Ничего решить не может, юлит-юлит и никакого толка. Зачем его пропихивали? Ничего же не может, никаких мер никто не соблюдает. Люди таскаются в метро и магазинах без маски.
В школах подтвержденный коронавирус - и никто на карантин не уходит.
В итоге эпидемия разрастается и разрастается.
263777941
Смешно читать: один младший класс во всем Спб на удаленке! Просто директора боятся это делать. В нашем 1-м классе несколько подтвержденных случаев, но никто и не задумывается о дистанционном обучении-все ходят в школу, контактируя с другими. Полный идиотизм и большое желание руководства не портить статистику. Власть города боится брать ответственность!
22ilves
Угу. И внуков бабам накинут. У мамы в доме весно
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