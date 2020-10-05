Смольный не исключает досрочной отправки петербургских школьников на каникулы из-за коронавируса

Петербургских школьников могут раньше времени отправить на каникулы, если ситуация с заболеваемостью в городе будет развиваться стремительно. Об этом 5 октября заявила вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».



«Каникулы у нас плановые — 26 октября. До каникул у нас остается три недели. Если ситуация начнет развиваться стремительно, возможно, мы уйдем на каникулы чуточку пораньше, но пока ситуация не предвещает такого развития событий», — сказала она.

По словам Потехиной, сейчас на дистанционном обучении в Петербурге находятся 65 классов из более чем 20 тыс. классов. В основном это «взрослые» ученики — из средней и старшей школы. Среди учеников начальной школы в городе удаленно обучается один-единственный четвертый класс.