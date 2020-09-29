Петербург пока не планирует вслед за Москвой растягивать школьные каникулы из-за коронавируса
В Петербурге пока не планируется перенос или увеличение срока школьных каникул из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете образования Смольного 29 сентября.
«Пока этот вопрос не обсуждался», — уточнили в комитете.
Осенние каникулы в петербургских школах пройдут с 26 октября по 3 ноября.
Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние каникулы до двух недель. Решение принято «по рекомендации санитарных врачей, с учётом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом».
В Петербурге на дистанционное обучение из-за карантина переведены 34 класса в 11 школах. «Фонтанка» подробно писала о 406 лицее в Пушкинском районе, где учителя массово уходят на больничный.