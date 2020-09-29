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29.09.2020 14:24
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Петербург пока не планирует вслед за Москвой растягивать школьные каникулы из-за коронавируса

В Петербурге пока не планируется перенос или увеличение срока школьных каникул из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете образования Смольного 29 сентября.

«Пока этот вопрос не обсуждался», — уточнили в комитете.

Осенние каникулы в петербургских школах пройдут с 26 октября по 3 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние каникулы до двух недель. Решение принято «по рекомендации санитарных врачей, с учётом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом».

В Петербурге на дистанционное обучение из-за карантина переведены 34 класса в 11 школах. «Фонтанка» подробно писала о 406 лицее в Пушкинском районе, где учителя массово уходят на больничный.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
так, глядишь, семьи с детьми из МСК, понемногу-понемногу, переедут в СПб, учиться-то надо полноценно
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