Петербург пока не планирует вслед за Москвой растягивать школьные каникулы из-за коронавируса

В Петербурге пока не планируется перенос или увеличение срока школьных каникул из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете образования Смольного 29 сентября.



«Пока этот вопрос не обсуждался», — уточнили в комитете.

Осенние каникулы в петербургских школах пройдут с 26 октября по 3 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние каникулы до двух недель. Решение принято «по рекомендации санитарных врачей, с учётом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом».