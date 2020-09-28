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28.09.2020 16:55
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В школах Петербурга становится больше дистанционки. 34 класса ушли на карантин

Из-за выявления коронавируса или распространения ОРВИ на дистанционное обучение в 11 школах Петербурга отправлены 34 класса. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию Смольного 28 сентября.

Из-за карантина в городе по-прежнему закрыт один детский сад. К концу прошлой недели на дистанционном обучении в Петербурге находились 26 классов в 10 школах.

В Минпросвещения заявили, что не планируют массово переводить школы на онлайн, так как эпидподъём заболеваемости не выбивается из привычных показателей.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растёт, за последние сутки диагноз подтвердился у 237 человек.

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Комментарии (1)

pregatus
> В Минпросвещения заявили, что не планируют массово переводить школы на онлайн, так как эпидподъём заболеваемости не выбивается из привычных показателей.

Что они вообще несут?! Какие привычные показатели?!! Этой болезни год назад ещё не существовало просто.
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