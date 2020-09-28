В школах Петербурга становится больше дистанционки. 34 класса ушли на карантин

Из-за выявления коронавируса или распространения ОРВИ на дистанционное обучение в 11 школах Петербурга отправлены 34 класса. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию Смольного 28 сентября.



Из-за карантина в городе по-прежнему закрыт один детский сад. К концу прошлой недели на дистанционном обучении в Петербурге находились 26 классов в 10 школах.

В Минпросвещения заявили, что не планируют массово переводить школы на онлайн, так как эпидподъём заболеваемости не выбивается из привычных показателей.

