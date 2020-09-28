Школы не уйдут в онлайн из-за COVID-19. Заболеваемость не превышает сезонных показателей
В России не планируют массово переводить школы на дистанционное обучение из-за осеннего подъёма заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения 28 сентября.
Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, карантинные меры в образовательных учреждениях применяются точечно, так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей.
«За весь период с начала учебного года на карантин закрывались школы в 43 субъектах Российской Федерации. 3 сентября закрывшихся школ было всего 13. На конец прошлой недели (25 сентября) было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. Это из 39 803 школ страны, в которых учится 16 миллионов школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости», — отметил он.
По данным мониторинга Минпросвещения, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ), в штатный режим работы вернулись 34 учебных заведения. «Случаи заболевания выявляются в основном у взрослых, работающих в школах, а не у детей. При этом случаи заболевания среди школьников единичны», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Петербурге из-за выявления коронавируса или распространения ОРВИ полностью закрыт детский сад, а на дистанционное обучение переведены 26 классов в 9 школах.