Школы не уйдут в онлайн из-за COVID-19. Заболеваемость не превышает сезонных показателей

В России не планируют массово переводить школы на дистанционное обучение из-за осеннего подъёма заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения 28 сентября.



Как рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, карантинные меры в образовательных учреждениях применяются точечно, так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей.



«За весь период с начала учебного года на карантин закрывались школы в 43 субъектах Российской Федерации. 3 сентября закрывшихся школ было всего 13. На конец прошлой недели (25 сентября) было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. Это из 39 803 школ страны, в которых учится 16 миллионов школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости», — отметил он.

