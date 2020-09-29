В известной гимназии № 406 Пушкинского района в сентябре, по разным данным, находился на больничном каждый четвертый учитель. Темпы роста больных в коллективе напоминают коронавирусные, но в школе это категорически отрицают. Находящиеся на госслужбе не желают общаться ни с родителями учеников, ни с журналистами.

«Кто мне теперь починит легкие?» Учителя петербургской гимназии заболели подозрительной пневмонией, в школе это отрицают

автор фото Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/архив

«Фонтанка» с начала нового учебного года получает сообщения о массовом уходе на больничный учителей гимназии № 406 Пушкинского района. С разных адресов читатели слали нам письма. Сначала в них сообщалось о пяти заболевших педагогах, потом — о 16, а позже — о 18. Читатели били тревогу: заболевшие якобы слегли с пневмонией, но это не предается огласке. «Фонтанка» не раз обращалась за подтверждением этой информации, но в школе уверяли: она не соответствует действительности. В распоряжении редакции оказались результаты анализов педагогов, которые говорят о подозрении на COVID-19.



«Нет ни одного подтвержденного. Да, учителя болеют, но не ковидом», — говорили в администрации школы 7 сентября. Такой ответ прозвучал убедительно на фоне роста сезонной заболеваемости ОРВИ, но тревожные сообщения не прекратились.

«В гимназии, где я работаю, вспышка пневмонии. 16 учителей на больничном. Информацию скрывают от родителей», — написала 17 сентября «Фонтанке» учительница школы. По ее данным, трое учителей на тот момент лежали в городской больнице имени Семашко, перепрофилированной под COVID-19. «Указанная информация не соответствует действительности. Образовательный процесс ведется в обычном режиме», — сообщили на это «Фонтанке» 17 сентября в администрации Пушкинского района.

В последнем своем сообщении читатели собрали данные уже 18 педагогов, которые находятся на больничном или уже закрыли его в сентябре. Вместе с директором на сайте школы представлены всего 78 учителей, а значит, на больничном могут находиться примерно 25% педагогического коллектива. В распоряжении «Фонтанки» оказались результаты анализов двух учителей гимназии.

Один из них, полученный 21 сентября, показал в крови педагога антитела IgM и IgG, которые указывают на возможное недавнее инфицирование коронавирусом. В результате КТ другого педагога от 20 сентября врач заключил: «КТ-картина вирусной полисегментарной пневмонии. Co-RADS-4». Это значение по пятибалльной шкале говорит о высокой вероятности COVID-19.

Третий учитель, который сейчас лежит в больнице, рассказал «Фонтанке», как на его глазах один за другим на больничный уходили коллеги. Когда у самого педагога появились первые симптомы, женщина сначала списала их на простуду, но внезапно ей стало хуже.

«В первых числах сентября у меня поднялась температура. Потом вроде она спала, в выходные держалась на уровне 36,6, но в начале следующей недели вдруг выросла до 39. Через 3 дня я попала в больницу, были судороги, лихорадка. Врачи сказали: «По всем симптомам у вас ковид, однозначно». Сейчас лечат антибиотиками, вся терапия ковидная. Последняя КТ показала 24% поражение правой доли легкого средней тяжести и 8% — общее поражение легких», — говорит учительница школы.

Она признается, что боится возвращаться на работу с пониженным иммунитетом. «Кто мне теперь легкие мои починит? Мне страшно туда выходить. Я не доверяю этой организации. Как они смогут меня защитить?» — говорит она. По ее словам, родители не знают о подозрениях на коронавирус у учителей, а часть из тех, кто в курсе ситуации, отмахиваются — настолько свежи негативные воспоминания о дистанционке.

Директор гимназии Валентина Штерн направила корреспондента «Фонтанки» с вопросами о заболевших COVID-19 учителях в пресс-службу администрации Пушкинского района, куда тот и обратился. Все же на несколько вопросов руководитель ответить успела:

— Видимо, раз вы не хотите с нами разговаривать, все-таки это не слухи. Значит, есть случаи коронавируса?

— А я не могу с вами разговаривать без согласованности со своим учредителем.

— Так вы можете побеседовать с родителями своих учеников через нас. Вы думаете, это не важно, уверить их в том, что всё в порядке?

— Нет-нет-нет. Во-первых, это чисто конфиденциальная информация по любому диагнозу...



— Мы же не просим их данные, мы просим только случаи. Число, и всё.

— У меня есть учредитель — администрация Пушкинского района. Пожалуйста. Официально всю информацию через администрацию. Гимназия функционирует. Дети занимаются. Мы сейчас активно проводим школьный тур олимпиады, всероссийские проверочные работы.

От ответа на вопрос, не боится ли она сама заразиться коронавирусом, директриса уклонилась, сказав: «Я работаю, я в полном объеме исполняю свои обязанности». Когда она поняла, что такой ответ не принят, бросила трубку.

«Указанные в запросе факты не соответствуют действительности», — сообщили 28 сентября в администрации Пушкинского района в ответ на запрос «Фонтанки», в котором спрашивалось об учителях, которые «находятся на больничном в связи с коронавирусной пневмонией», а также с другими аналогичными и сопутствующими заболеваниями.

В районе сообщили, что из 123 сотрудников гимназии на больничном находятся 7 человек (5,7% от всего коллектива), «образовательный процесс ведется в штатном режиме с соблюдением санитарных мер». Вопросы о количестве больничных по причине пневмонии или коронавирусной пневмонии были проигнорированы.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»