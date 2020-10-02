В Кремле обещают не вводить жестких ограничений из-за COVID-19, несмотря на рост заболеваемости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал дальнейшие действия российских властей на фоне роста числа заболевших COVID-19.



«Речи об этом [введении жестких ограничений из-за COVID-19] в настоящий момент не ведется», — цитирует 2 октября заявление Пескова РИА «Новости».



При этом он заверил, что власти видят увеличение числа заболевших. «Да, к сожалению, они [случаи заболевания] растут достаточно быстро», — заметил пресс-секретарь президента.



Песков предположил, что увеличение количества инфицированных потребует «определенной мобилизации всех систем», а в регионах уже «принимаются соответствующие меры». В пример пресс-секретарь Путина привел Москву. Напомним, там работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на «удаленку», а Собянин пригрозил более строгими мерами, если жители столицы не начнут соблюдать коронавирусные ограничения.

