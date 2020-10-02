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02.10.2020 11:48
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В Кремле обещают не вводить жестких ограничений из-за COVID-19, несмотря на рост заболеваемости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал дальнейшие действия российских властей на фоне роста числа заболевших COVID-19.

«Речи об этом [введении жестких ограничений из-за COVID-19] в настоящий момент не ведется», — цитирует 2 октября заявление Пескова РИА «Новости».

При этом он заверил, что власти видят увеличение числа заболевших. «Да, к сожалению, они [случаи заболевания] растут достаточно быстро», — заметил пресс-секретарь президента.

Песков предположил, что увеличение количества инфицированных потребует «определенной мобилизации всех систем», а в регионах уже «принимаются соответствующие меры». В пример пресс-секретарь Путина привел Москву. Напомним, там работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на «удаленку», а Собянин пригрозил более строгими мерами, если жители столицы не начнут соблюдать коронавирусные ограничения.

С начала пандемии в России выявили уже 1 194 643 заболевших COVID-19. Петербург остается на втором месте по показателю ежедневного прироста. За последний день в городе выявили еще 302 новых случая.

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Комментарии (6)

260642921
Ну да, старая нефть подвела, теперь нельзя допустить, чтобы "новая нефть" перестала наполнять бюджет. А отходы в любом производстве неизбежны, это вам любой эффективный менеджер скажет.
USSR_forever
если бы правительство распечатало бы "кубышку" и направила её на поддержку своих граждан - на выплату ежемесячных 50К з.пл., то 95% сидело бы по домам, в ожидании окончания короны...а т.к. этого не происходит, волка ноги кормят... вот и ездят все на работу...
teodor
Тут главно верить, но кто ж кремлю поверит после стольких обманов?
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