«Рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали». Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве близкой к критичной
Обстановка с заболеваемостью коронавирусом в Москве — на грани критичной, заявил мэр столицы Сергей Собянин, в эфире телеканала «Россия 1» 1 октября.
«К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали — это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по 9-балльным пробкам на дорогах», — сказал Собянин.
«А ситуация сегодня практически на грани критичной», — отметил он. «И, если мы не остановим этот рост заболеваемости и госпитализаций, мы вынуждены будем принимать более жесткие меры», — сказал мэр.
По словам Собянина, приказ об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на «удаленку» он подписал, «чтобы не переходить к ограничению секторов экономики».
Мэр Москвы с 5 октября ввел обязательную удаленную работу для не менее 30% трудовых коллективов. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.
За последние сутки в Москве выявлено 2 424 новых случая заболевания коронавирусом, суточная выявляемость достигла максимума за четыре месяца.