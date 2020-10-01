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01.10.2020 22:17
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«Рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали». Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве близкой к критичной

Обстановка с заболеваемостью коронавирусом в Москве — на грани критичной, заявил мэр столицы Сергей Собянин, в эфире телеканала «Россия 1» 1 октября.

«К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали — это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по 9-балльным пробкам на дорогах», — сказал Собянин.

«А ситуация сегодня практически на грани критичной», — отметил он. «И, если мы не остановим этот рост заболеваемости и госпитализаций, мы вынуждены будем принимать более жесткие меры», — сказал мэр.

По словам Собянина, приказ об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на «удаленку» он подписал, «чтобы не переходить к ограничению секторов экономики».

Мэр Москвы с 5 октября ввел обязательную удаленную работу для не менее 30% трудовых коллективов. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.

За последние сутки в Москве выявлено 2 424 новых случая заболевания коронавирусом, суточная выявляемость достигла максимума за четыре месяца.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Лучше бы провакцинировал жителей от ковида и маски бесплатно выдал.
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