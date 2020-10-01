«Рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали». Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве близкой к критичной

Обстановка с заболеваемостью коронавирусом в Москве — на грани критичной, заявил мэр столицы Сергей Собянин, в эфире телеканала «Россия 1» 1 октября.



«К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали — это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по 9-балльным пробкам на дорогах», — сказал Собянин.

«А ситуация сегодня практически на грани критичной», — отметил он. «И, если мы не остановим этот рост заболеваемости и госпитализаций, мы вынуждены будем принимать более жесткие меры», — сказал мэр.