Количество заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге превысило 300 человек
В Петербурге за последние сутки выявили 302 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом 2 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Заболеваемость продолжает расти — накануне сообщалось о 285 заразившихся. По России рост также не останавливается — за 24 часа выявили 9412 новых случаев.
Заболевших уже второй день подряд выявляют во всех российских регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 2704. Северная столица опять держится на втором месте.
В петербургском оперативном штабе сообщают о наращивании темпов тестирования. Так, за последние сутки в городе на COVID-19 обследовали уже 30 687 горожан. Под медицинским наблюдением в Петербурге остаются 2683. Общее число заболевших в городе достигло уже 43 608.
С начала пандемии в России выявили уже 1 194 643 заболевших COVID-19. По этому показателю РФ обгоняют только Бразилия (4,8 миллиона), Индия (почти 6,4 миллиона) и США (7,2 миллиона). От коронавируса в России выздоровели 970 296 человек, а летальных случаев зафиксировали 21 077.