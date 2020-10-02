Количество заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге превысило 300 человек

В Петербурге за последние сутки выявили 302 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом 2 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость продолжает расти — накануне сообщалось о 285 заразившихся. По России рост также не останавливается — за 24 часа выявили 9412 новых случаев.



Заболевших уже второй день подряд выявляют во всех российских регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 2704. Северная столица опять держится на втором месте.



В петербургском оперативном штабе сообщают о наращивании темпов тестирования. Так, за последние сутки в городе на COVID-19 обследовали уже 30 687 горожан. Под медицинским наблюдением в Петербурге остаются 2683. Общее число заболевших в городе достигло уже 43 608.

