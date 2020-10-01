В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По России количество заразившихся за сутки приближается к 9 тысячам
За последние сутки в Петербурге выявили 285 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Заболеваемость в Северной столице продолжает расти — накануне сообщалось о 276 случаях. По России ситуация также ухудшается — сегодня зафиксировано уже 8945 заразившихся.
Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки выявили во всех регионах России. Большинство новых случаев (2424) приходятся на Москву. Столица удерживает лидерство по ежедневному приросту. Петербург остается на второй строчке.
В петербургском оперативном штабе сообщили о еще 29205 проверенных на коронавирус горожанах. Под медицинским наблюдением остаются 2603 человека. В Петербурге общее число зарегистрированных случаев COVID-19 выросло до 43 021.
С начала пандемии заразившихся коронавирусом в РФ выявили уже 1 185 231. По этому показателю Россию в мире опережают только Бразилия (4,8 миллиона), Индия (6,3 миллиона) и США (7,2 миллиона). При этом большинство заболевших COVID-19 россиян (964 242) смогли вылечиться, а летальных исходов зафиксировали 20 891.