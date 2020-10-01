В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По России количество заразившихся за сутки приближается к 9 тысячам

За последние сутки в Петербурге выявили 285 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость в Северной столице продолжает расти — накануне сообщалось о 276 случаях. По России ситуация также ухудшается — сегодня зафиксировано уже 8945 заразившихся.



Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки выявили во всех регионах России. Большинство новых случаев (2424) приходятся на Москву. Столица удерживает лидерство по ежедневному приросту. Петербург остается на второй строчке.

