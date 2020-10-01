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01.10.2020 14:40
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Собянин обязал перевести на удаленку не менее 30% сотрудников в Москве. Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%

С 5 октября требование перевода на удаленку сотрудников для работодателей Москвы становится обязательным. Об этом гласит новый указ мэра столицы Сергея Собянина, опубликованный 1 октября.

«Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации», — говорится в документе.

Требование не распространяется на медицинские организации, предприятия оборонки, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.

Собянин подчеркнул, что такое решение приходится принимать из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций — более 5 тысяч в неделю. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме — более 1,5 тысяч человек. В зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи», — написал Собянин в своем блоге.

Он уточнил, что доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. «Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее», — уточнил мэр Москвы.

Рост заболеваемости коронавирусом идет по всей стране — за последние сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся, из них 276 — в Петербурге.

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Комментарии (5)

М.Венедиктов
Тема охраны здоровья беспроигрышная. Так в перестройку под либеральным лозунгом «это не стоит слезинки ребёнка» разрушали огромную страну.
Хотя создаётся впечатление, что по какой-то причине кремлёвские политтехнологи срочно решили вновь разбередить в обществе острый очаг раздражения. И что это, попытка отвернуть протест народа в безопасном для себя направлении, подсунуть «куклу»? Как царизм подсовывал для выхода недовольства национальный вопрос? Какой лозунг опаснее: долой маски или долой самодержавие?
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