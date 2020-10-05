«Ведомости»: Власти Москвы задумались о возврате самоизоляции и пропускного режима из-за роста случаев коронавируса

«Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении — теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся, и это требует серьезных ограничений. Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес», — сказал источник издания.

О возможном возвращении пропускного режима задумалась мэрия Москвы на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Прорабатываются несколько сценариев ужесточения мер по борьбе с инфекцией, утверждает 5 октября газета « Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к столичным властям.

Второй источник издания говорит, что без улучшения ситуации самоизоляция для всех предположительно будет объявлена в течение двух недель. Также, по его данным, поручено подключить софт в метро, который бы блокировал социальные карты пенсионеров и школьников для проезда. О введении этой меры якобы должны объявить в ближайшие два дня.



Москва возглавляет антирейтинг по числу новых случаев заболевания. В минувшие сутки там впервые с мая зафиксировали более 3300 заболевших. Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом обязал перевести на удаленку не менее 30 процентов, а в идеале до половины офисных сотрудников. Школьникам ввели внеочередные двухнедельные каникулы, а москвичам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без особой надобности.



Как заявил «Ведомостям» представитель мэрии, говорить о возвращении к пропускной системе преждевременно. Главная задача сейчас — оценить динамику распространения коронавируса.

