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01.10.2020 14:09
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Путин: Президенты России, США и Франции готовят совместное заявление по Карабаху

Президент России Владимир Путин анонсировал совместное заявление по поводу конфликта в Карабахе, которое подготовили лидеры России, США и Франции.

«Владимир Путин проинформировал <...> о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху», — цитирует 1 октября заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, ситуация в непризнанной республике стала одной из главных тем на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Российская сторона выражает «крайнюю обеспокоенность» продолжающимися боями.

Конфликт Азербайджана и Армении из-за Карабаха стал темой для обсуждения мировых лидеров. Так, накануне президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон говорили о разгорающемся кризисе, а в США и Германии призвали прекратить боевые действия.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (2)

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.... выразят совместную озабоченность ?
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