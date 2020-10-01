Путин: Президенты России, США и Франции готовят совместное заявление по Карабаху
Президент России Владимир Путин анонсировал совместное заявление по поводу конфликта в Карабахе, которое подготовили лидеры России, США и Франции.
«Владимир Путин проинформировал <...> о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху», — цитирует 1 октября заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова ТАСС.
По его словам, ситуация в непризнанной республике стала одной из главных тем на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Российская сторона выражает «крайнюю обеспокоенность» продолжающимися боями.
Конфликт Азербайджана и Армении из-за Карабаха стал темой для обсуждения мировых лидеров. Так, накануне президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон говорили о разгорающемся кризисе, а в США и Германии призвали прекратить боевые действия.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.