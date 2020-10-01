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01.10.2020 00:21
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Путин и Макрон поговорили о Нагорном Карабахе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссии, сообщает поздним вечером 30 сентября пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, главы двух государств «обстоятельно осудили резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также выразили озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Путин и Макрон призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности. «Отмечена безальтернативность урегулирования нагорно-карабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, лидеры России и Франции вновь обсудили ситуацию в Белоруссии, при этом Путин подтвердил позицию о недопустимости попыток вмешательства во внутренние дела республики.

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