Смольный собирается ужесточить подход к «безмасочникам» на транспорте. Пока что в метро официально выловили 300 нарушителей

Как заявил «Фонтанке» глава комитета Кирилл Поляков 30 сентября, основная задача — избежать всплеска заболеваемости и повторения ограничительных мер. В связи с этим чиновники намерены ужесточить контроль за ношением масок на объектах транспорта и в подвижном составе. «До сих пор за 4 месяца в метро было составлено лишь 290 актов, и из них в 60% случаев решено было ограничиться предупреждением, — рассказал чиновник. — Теперь все меняется. Заболеваемость растет, только мы вместе можем избежать новых ограничений. Мы уже провели переговоры с производителями напрямую и рассчитываем на снижение цен в газетных киосках. Напомним, маску можно купить на любой станции метро, и мы хотим предупредить: без нее в подземку пускать не будут».

Комтранс призвал петербуржцев серьезно отнестись к использованию масок на общественном транспорте, а также обращать внимание сотрудников на тех, кто этого не делает. Контролеры и служба безопасности метро получают новые вводные.

Что касается наземного транспорта, то Поляков призвал добросовестных пассажиров обращать внимание кондукторов на нарушителей: «Вы можете сами ехать в маске, а рядом с вами окажется зараженный человек. Вы, конечно, снижаете риск подхватить коронавирус, но открытые слизистые не позволяют вам гарантировать себя от болезни. Так что не стесняйтесь обращаться к кондукторам, они тоже получили новые инструкции. Если человек настойчиво отказывается надеть маску — кондуктор обратится к правоохранителям. Они подлетят к остановке в течение нескольких минут, оформят протокол».



Кроме того ужесточаются требования к сотрудникам транспортных предприятий. Отсутствие маски может стать основанием для снятия с маршрута самого работника и транспортного средства.



Еще в начале августа комтранс показательно ужесточил контроль на входе в метро, однако за 2 дня в итоге было составлено лишь 10 актов о нарушении масочного режима. Их оформляют по ст. 8.6.1 КоАП, штраф составляет 4 тысячи.



С утра о необходимости использовать средства индивидуальной защиты напомнил официальный телеграм-канал петербургского метро. «За неисполнение гражданами данных требований установлена административная ответственность в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей, — говорится в сообщении. — Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей. С началом учебного года в метрополитене возрос пассажиропоток, в том числе за счет учащихся школ, средних и высших учебных заведений. Во избежание возврата к ограниченному режиму работы метрополитена (закрытие некоторых вестибюлей станций, сокращение времени работы станций) убедительно просим пассажиров использовать средства индивидуальной защиты».