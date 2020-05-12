Маски, друзья, себе выбирайте. К газетному старожилу метро подселили вендинговые аппараты по продаже масок и перчаток

Фото: «Фонтанка.ру»

Крупнейший новый игрок, который зашел в метро, — это группа компаний Uvenco, она и сама себя называет «лидером российского рынка автоматизированной торговли». Основал её Олег Белоцерковский, в прошлом партнер Олега Бойко по холдингу Ritzio Entertainment. Всего к началу апреля компания работала в 65 городах с 15 тысячами автоматов; на Санкт-Петербург приходилось полторы тысячи. Теперь к ним добавились еще 23 масочных. Uvenco расставил аппараты на следующих станциях: «Девяткино», «Проспект Просвещения», «Гражданский проспект», «Парнас», «Озерки», «Спасская», «Комендантский проспект», «Пионерская», «Петроградская», «Приморская», «Василеостровская», «Площадь Ленина», «Старая Деревня», «Крестовский остров», «Удельная», «Черная речка», «Горьковская», «Гостиный двор», «Академическая», «Политехническая», «Площадь Мужества», «Выборгская», «Лесная».



Напомним, обязательное ношение масок и перчаток на общественном транспорте и в общественных местах введено постановлением Смольного с 12-го числа. «Фонтанка» уже обращала внимание на утвержденные федеральным правительством правила поведения в режиме повышенной готовности (именно в этом режиме живет Петербург). Согласно им, граждане обязаны соблюдать указания местных властей по использованию средства коллективной и индивидуальной защиты, «если оно будет предоставлено органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями». О продаже в этих правилах не говорится.

Купить в аппаратах Uvenco можно набор маска-перчатки за 40 рублей. Судя по этикетке, и то и другое импортное: маска из китайского Яньчэна, импортером выступает ООО «Импэкс ДВ», зарегистрированное в Уссурийске. Перчатки малайзийские, но официальный представитель производителя зарегистрирован в Петербурге по 5-му Верхнему переулку — это ООО «Медикосм». Китай и Малайзия в родословной средств индивидуальной защиты не случайность. «Сейчас во всем мире это наиболее конкурентоспособное по соотношению цена-качество предложение, — объясняет Игорь Луббо, директор Uvenco в Санкт-Петербурге. — Мы рассматриваем варианты взаимодействия с отечественными производителями, которые смогут предложить аналогичные по качеству и цене варианты».

В компании утверждают, что большой объём закупок для собственных сотрудников удалось сделать ещё в начале марта; тогда пандемия только начала развиваться в России и цены у поставщиков ещё были относительно адекватными. «Разумеется, этот запас не бесконечен, и сейчас мы, как и любые юридические и физические лица, сталкиваемся с ростом цен на СИЗы. Как и все, ищем поставщиков, у которых оптимальное соотношение цена-качество», — поясняет Игорь Луббо.



Один полностью заполненный автомат — это 700–720 упаковок с масками. Пока не поступало заявок на расширение сети, но у компании на этот случай есть парк из тысячи автоматов, которые можно оперативно забрендировать и запустить в эксплуатацию.

Производят их на заводе Unicum, 30% которого, согласно СПАРК, принадлежат Белоцерковскому напрямую. Его продукция в мирное время, помимо вендинговых аппаратов, также — почтаматы и банковские терминалы, за прошлый год произведено 12 тысяч единиц.



Вторая компания — «Вендэкс Ритейл». «Фонтанка» рассказывала, что именно её аппарат на «Чернышевской» стал первой ласточкой нового рынка. Это крупное предприятие, которое, как сообщается на его сайте, работает с Hyundai, Сбербанком, «МегаФоном», СПбГУ, «Росатомом» и «Ленэнерго». В самой компании рекомендуют себя как крупнейшего вендингового оператора, в Санкт-Петербурге и Ленобласти размещено более 2000 единиц оборудования.



Как рассказал директор по развитию «Вендэкс Ритэйл» Игорь Быстров, сейчас установлено уже 22 аппарата в метро: кроме «Чернышевской», они появились на станциях «Площадь Восстания», «Пушкинская», «Владимирская», «Нарвская», «Автово», «Ленинский проспект», «Проспект Ветеранов», «Технологический институт», «Московские ворота», «Парк Победы», «Московская», «Купчино», «Площадь Александра Невского», «Ломоносовская», «Елизаровская», «Пролетарская», «Рыбацкое», «Ладожская», «Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко».

В аппаратах «Вендэкс» также можно купить набор за 40 рублей, производитель на упаковке не указан. Кроме того, есть многоразовая маска за 150 рублей, изготовлена она петербургским ООО «Технодело», которое зарегистрировано 5 месяцев назад.



Насчет стоимости оба оператора стоят на одном, почти в одинаковой формулировке: наценки практически нет, это социальный проект. При этом Uvenco уточняет, что цена не может быть выше среднерыночной. Ранее вице-губернатор Евгений Елин рассказывал, что Смольный в данном случае выступает своеобразным масочным Центробанком, задавая ценовой коридор и гарантируя, что средства индивидуальной защиты можно будет купить по минимальной стоимости. В выходные в аптеках можно было приобрести 10 масок за 330 рублей, а также многоразовые маски примерно по 200 рублей за штуку.



Про отсутствие маржи говорит и Сергей Маркелов, гендиректор холдинга «Метропресс», которому принадлежит сеть «Первая полоса» (в сообщении об обязательном масочном режиме Смольный отдельно подчеркнул, что СИЗ будут продаваться в этих киосках). «Наша наценка не отбивает даже наших прямых затрат, — говорит Маркелов. — Мы сами формируем ценообразование. У нас можно купить набор маска-перчатки за 39 рублей, перчатки за 15 рублей, маску за 30 рублей, набор из трех масок — мы сами сортируем — за 89 рублей».



В «Первой полосе» и раньше торговали многоразовыми масками, но с одноразовыми не хотел связываться сам ретейлер: нормальных прямых отношений с производителями не было, а роящиеся вокруг них перекупщики предлагали маски по завышенным ценам, что означало бы их завышение и для горожан. Маркелов рассказал, что еще в середине марта обращался в комитет по печати и выражал готовность выступить распространителем средств индивидуальной защиты при минимальной наценке в пределах рубля. Когда чиновники объявили об ужесточении режима, то автоматически обратились к «Первой полосе». Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле рассказал, у кого можно покупать маски, поставщиком оказалось принадлежащее городу же ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» («Фармбаза»).



Если «Первая полоса» много лет работает с метро, то условия, на которых вендоров запустили в сакральную для большинства торговых предприятий территорию, остаются загадкой. В «Вендэкс Ритэйл» на соответствующий вопрос не ответили, в Uvenco — переадресовали другой стороне. «Петербургский метрополитен» также не стал комментировать существование договора аренды. Судя по всему, у транспортного блока в данном случае роль вспомогательная. Собеседники «Фонтанки» в Смольном рассказали, что крупными мазками ситуация выглядела так: метрополитену сказали ждать и быть готовым принимать аппараты на любой станции. По мере того, как их привозили, работники метро помогали их подключать; свободных линий и розеток, как нетрудно догадаться, в вестибюлях немного, так что значительную часть подключили как раз через «Первую полосу».



«Экономический» вице-губернатор Евгений Елин посоветовал «Фонтанке» обратиться с вопросами о выборе вендинга к комитету по промышленной политике, его председатель Кирилл Соловейчик не ответил на звонок.



К вечеру первого дня торговли в «Первой полосе» продали по 14 тысяч масок и перчаток. «Вендэкс Ритэйл» не рассказал об объеме продаж. В Uvenco отмечают, что многие идут в метро, уже имея средства индивидуальной защиты, а вендинговыми автоматами пользуются только те, кто не успел купить СИЗ заранее, хочет оценить удобство покупки через автомат либо совершает разовую покупку, поскольку редко пользуется общественным транспортом. «Спрос не ажиотажный, очередей к автоматам нет, и, по нашей оценке, ажиотажным не будет, поскольку есть много каналов покупок СИЗ, от аптек до интернет-магазинов, — говорит Игорь Луббо. — Вендинговые автоматы скорее органично дополняют имеющееся на рынке предложение и выступают дополнительным каналом продаж. Для нас этот проект носит скорее социальный характер. Возможно, он будет способствовать росту позитивного интереса к автоматизированной торговле в целом».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»