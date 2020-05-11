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11.05.2020 14:18
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Торговать масками в метро будет Uvenco — компания бывшего игорного короля Бориса Белоцерковского

Круг продавцов масок в метро расширяется. Вслед за компанией ООО «Вендэкс Ритэйл», первый вендинговый автомат которой появился 10 мая на станции «Чернышевская», в вестибюлях начали устанавливать терминалы компании Uvenco. Корреспонденты и читатели «Фонтанки» увидели такие аппараты на станциях «Приморская», «Гостиный двор» и «Удельная». Они пока не работают, товары в них пока не загружены.

Компания Uvenco на своем сайте называет себя «лидером российского рынка автоматизированной торговли». Партнерами являются Mars Russia, Coca-Cola, Ferrero, Haribo. Под ее управлением 15 тыс. автоматов в 65 городах, завод по производству оборудования Unicum в Петербурге. В СПАРК отсутствуют финансовые показатели по управляющей компании АО «Ювенко» (создана в конце 2019 года). В 2018 году входящие в состав группы ООО «Ювенко восток» и ООО «Ювенко инвест» заработали суммарно 2,9 млрд рублей. Оборот группы Uvenco в 2019 году составил 4 млрд рублей, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на данные компании.

Основателем Uvenco является Борис Белоцерковский. В начале 2000-х он был партнером миллиардера Олега Бойко по игорному холдингу Ritzio Entertainment, которому принадлежали казино «Вулкан», «Десперадо» и «Миллион». После запрета игорного бизнеса вышел из Ritzio Entertainment, но сохранил завод «Уникум» под Санкт-Петербургом, выпускавший игровые автоматы

По данным СПАРК, сейчас владельцами АО «Ювенко» являются неназванные граждане России (19,5%) и компания «Партнер инвест» (80,5%), основной владелец которой — предпринимательница Аида Хазиева. ООО «Уникум», 30% в котором принадлежит Борису Белоцерковскому, на 25% принадлежит также АО «Ювенко».

Напомним, с 12 мая ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах становится не рекомендацией для граждан, а обязанностью. В Смольном к общественным местам причисляют и городские улицы.

О появлении вендинговых автоматов ранее рассказывал вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, планируется установка 200 аппаратов; при этом маски и перчатки предполагается продавать по минимальной рыночной цене.

«Вендэкс Ритэйл» помимо аппарата на «Чернышевской» также установил терминал в вестибюле «Пушкинской». Набор из маски и перчаток там стоит 40 рублей. На «Чернышевской» многоразовая маска стоит 150 рублей, перчаток в наличии не было.

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Комментарии (4)

***_555
Очень странно, что в интересантах нет приближённых к чинушкам. Или хорошо маскируются?
krasnonosov
В бойкотный черный список к Яндексу поступило пополнение.
alexpv
Вот теперь все стало окончательно ясно, зачем и почему ввели масочный режим. Спасибо власти за очередное разводилово простых граждан и "помощь" своим бизнесменам.
Даешь больше штрафов и денег с беднеющего населения благодаря вирусу, как он кстати пришелся.
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