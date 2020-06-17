"Пассажиры расслабились, поезда не обрабатываем". Как в Петербурге метро перестало думать о безопасности

«Фонтанка» подежурила на конечной станции «Девяткино», чтобы последить за тем, как пассажиры соблюдают обязательный масочный режим. Соблюдают не очень. Как оказалось, пассажиры проходят через турникеты на входе в метро на станции «Девяткино» не только без перчаток, но и без масок. Безоговорочно инструкцию по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) соблюдают только сотрудники метрополитена. Корреспондент «Фонтанки» передает, что составы не обрабатывают на конечных станциях. После остановки поезда дежурный проверяет, все ли пассажиры вышли из вагонов, и состав отправляется дальше.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» поинтересовалась у ГУП «Петербургский метрополитен», как часто в метро должны обрабатывать поезда. Там сообщили лишь то, что в работе руководствуются предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу. «Данный документ, в частности, предписывает обрабатывать поручни подвижного состава два раза в сутки, это требование строго выполняется. С введением летнего графика движения поездов количество составов на линиях увеличилось, интервалы движения сократились, что позволяет пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию. В условиях уменьшенного интервала обрабатывать поручни вагонов на конечных станциях перед оборотом составов не представляется возможным», — отметили в метрополитене. Вопросы о том, изменилась ли инструкция по допуску пассажиров в метро и какому количеству человек было отказано в пользовании транспортом из-за отсутствия СИЗ, остались без ответа. Напомним, обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и на транспорте в Петербурге было введено после майских праздников. Для того, чтобы пассажиры могли пользоваться транспортом, на станциях метро установили более 40 вендинговых аппаратов. Однако в мае их операторы — компании «Вендинг С» и Uvenco — сообщили, что продают в день максимум несколько десятков комплектов СИЗ. Договоры на размещение аппаратов у Uvenco закончились 12 июня.

Несмотря на то, что с 1 июня в городе разрешили ходить без СИЗ по улицам, маски и перчатки по-прежнему остались обязательными в общественном транспорте, аэропортах, на вокзалах, в магазинах и иных общественных местах. 17 июня Петербург опустился на пятое место в рейтинге российских регионов по заболеваемости. На сегодняшний день, по официальным данным, в городе выявлено 21 275 случаев COVID-19. Скончались 727 человек.