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10.06.2020 19:45
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Продлевать не предлагали. Вендинговые автоматы с масками могут пропасть из метро к выходным

Компания Uvenco, автоматы которой со средствами индивидуальной защиты стоят на 23 станциях петербургского метро, собирается увозить их после 12 июня. Продажи из аппаратов измерялись максимум десятками.

Как сообщил «Фонтанке» директор компании в Петербурге Игорь Луббо, автоматы начали работу 12 мая и сроком работы изначально назывался месяц. «Запросов на увеличение сроков работы автоматов, увеличение охвата станций или числа автоматов на конкретных станциях мы не получали, — пояснил Луббо. — При необходимости мы готовы и далее участвовать в социально значимом проекте по обеспечению СИЗ жителей Санкт-Петербурга. После истечения срока, указанного в договоре (12 июня), автоматы Uvenco будут перевезены на наш склад и далее использоваться в обычной работе компании».

«Фонтанка» обратилась с вопросом о дальнейших планах к двум другим вендинговым операторам, которые продают в метро маски и перчатки, — «Вендинг-С» (19 станций) и «Вендэкс Ритейл» (22 станции). На момент публикации ответа не последовало. В «Петербургском метрополитене» сообщили, что в любом случае СИЗ можно будет приобрести в газетных киосках «Первая полоса».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что средний объем продаж у Uvenco составлял 23 комплекта в сутки из одного аппарата. Минимальные продажи у нее и у «Вендинг-С» были зафиксированы на уровне 7 и 5 комплектов соответственно.

Обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и на транспорте в Петербурге было введено после майских праздников. После этого на станциях метрополитена были расставлены вендинговые автоматы, где можно приобрести средства индивидуальной защиты. С 1 июня обязательный масочный режим на улице отменен, однако он сохранен для общественного транспорта.

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Комментарии (11)

Анна Прошина
Что предлогаю ?
1) максимально поддерживать инновационные производства , производства качественного текстиля , хим пром, тяжпром . Люди должны работать не таксистами и охранниками , а должны иметь достойную работу с достойным заработком .
2) уволить всех без исключения чиновников тормозящих инновации . В Петербурге нет ни одной работающей инновации , серьезно повлиявшей на качество жизни горожан . Живём по старинке , накатом. Как бы чего не случилось .
Вспомните хотя бы как появление сотовой связи взорвало рынок труда , а ведь это инновация .
Анна Прошина
Не удивлюсь если скоро на сельхозполях, лесах , обочинах дорог - будут сгружены все эти маски .( По типу как сейчас скидывают строительный мусор)
Самая бездарная бизнес идея была шить маски для сбыта нищему населению.
Если Беглов не вкурсе , напомню- в метро люди ездят не от хорошей жизни , а от следующих факторов:
1) тотальная нищета не позволяет купить даже двухколёсные моторное средство
2) власть неспособна решить транспортный коллапс , который случается в часы пик .
Чёрт Опасный
У кого-то бизнес не пошёл)
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