Продлевать не предлагали. Вендинговые автоматы с масками могут пропасть из метро к выходным

Как сообщил «Фонтанке» директор компании в Петербурге Игорь Луббо, автоматы начали работу 12 мая и сроком работы изначально назывался месяц. «Запросов на увеличение сроков работы автоматов, увеличение охвата станций или числа автоматов на конкретных станциях мы не получали, — пояснил Луббо. — При необходимости мы готовы и далее участвовать в социально значимом проекте по обеспечению СИЗ жителей Санкт-Петербурга. После истечения срока, указанного в договоре (12 июня), автоматы Uvenco будут перевезены на наш склад и далее использоваться в обычной работе компании».

Компания Uvenco, автоматы которой со средствами индивидуальной защиты стоят на 23 станциях петербургского метро, собирается увозить их после 12 июня. Продажи из аппаратов измерялись максимум десятками.

«Фонтанка» обратилась с вопросом о дальнейших планах к двум другим вендинговым операторам, которые продают в метро маски и перчатки, — «Вендинг-С» (19 станций) и «Вендэкс Ритейл» (22 станции). На момент публикации ответа не последовало. В «Петербургском метрополитене» сообщили, что в любом случае СИЗ можно будет приобрести в газетных киосках «Первая полоса».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что средний объем продаж у Uvenco составлял 23 комплекта в сутки из одного аппарата. Минимальные продажи у нее и у «Вендинг-С» были зафиксированы на уровне 7 и 5 комплектов соответственно.

Обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и на транспорте в Петербурге было введено после майских праздников. После этого на станциях метрополитена были расставлены вендинговые автоматы, где можно приобрести средства индивидуальной защиты. С 1 июня обязательный масочный режим на улице отменен, однако он сохранен для общественного транспорта.