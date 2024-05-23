Люди погибли из-за торнадо в США. Очевидцы и дрон успели сделать страшные кадры

В США город Гринфилд, штат Айова, разбирается с последствиями торнадо. Стихия унесла жизни четырех местных жителей. Травмы получили не менее 35 человек. Об этом сообщил 22 мая департамент общественной безопасности Айовы.
Автор: Reed Timmer / YouTube
Торнадо накрыл город к вечеру вторника. До сих пор, по всей видимости, не все пострадавшие установлены.
Автор: ABC7 / YouTube
«Следует отметить, что считается, что число раненых, вероятно, выше, но эти цифры включают только тех пациентов, которые лечились от полученных травм в назначенных местах», — уточнили в департаменте. Известно о 14 местных жителях, которых скорые привезли в больницы за пределами округа.
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KCCI / YouTube
Разрушено большое количество домов, некоторые здания превратились в груду досок.
Автор: 9NEWS / YouTube
В конце апреля десятки торнадо накрыли юг и центральную часть США. Тогда в результате стихии погибли три человека, в том числе младенец, были повреждены дома и автомобили.